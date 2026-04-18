Izomsérv és bokaficam után áll színpadra Stohl András szerelme, Nagy Ő Kriszta

A legtöbb ember már az első komolyabb pofonnál feladta volna, de Kiss Kriszta, vagy ahogy az ország megismerte, Nagy Ő Kriszta nem az a típus, aki megfutamodik a kihívások elől. A TV2 párkereső realityjének sztárja az utóbbi hónapokat nem a vörös szőnyegen, hanem az edzőteremben és a műtőasztalon töltötte. A visszatérése a fitnesz világába enyhén szólva nem volt zökkenőmentes, írja a borsonline.hu.

Nagy Ő Kriszta négy év után indul újra fitneszversenyen, szerelme, Stohl András online szurkol neki – Fotó: MW Bulvár

Nagy Ő Kriszta kórházi drámája és balszerencséje

Kriszta őszintén vallott arról, hogy a teste nem várt módon lázadt fel a terhelés ellen. Februárban egy ritka és fájdalmas diagnózissal, izomsérvvel kellett műteni a lapockáját. Ez a beavatkozás önmagában is véget vethetett volna a sportkarrierjének, hiszen öt hétig egyáltalán nem edzhetett felsőtestre. Amint azonban visszatért volna a rendes kerékvágásba, újabb csapás érte: egy súlyos bokaficam miatt az alsótest-edzések is kiestek a finisben.

Nem vagyok elégedett, de a körülményekhez képest mégis az vagyok

– mondta Kriszta a lapnak, utalva arra, hogy a fizikai korlátok ellenére kihozta magából a maximumot. Az izomzatát a kényszerpihenők alatt is próbálta szinten tartani, de tudja, a bírók szigorú szemei előtt minden apró hiba látszani fog.

Brutális megvonások: Se víz, se étel

A bikinis fitnesz világa kívülről csillogó, de belülről kőkemény aszkézis. Kriszta a verseny előtti utolsó 24-30 órát szinte teljes vízmegvonásban tölti. Az étrendje az utolsó órákban már csak puffasztott rizsre korlátozódik, ami különösen veszélyes és nehéz egy olyan embernek, aki cukorbetegséggel küzd. Kriszta azonban nem panaszkodik: szerinte a tűrőképessége széles skálán mozog, legyen szó fizikai fájdalomról vagy lelki megpróbáltatásokról.

Már nem eszek, nem iszok

– mesélte a tőle megszokott humorral.

Miért nem lesz ott Stohl András?

Sokan várták, hogy a szerelme a nézőtér első sorából buzdítsa majd, de a sors és a munka közbeszólt. Stohl Andrásnak színházi próbája van, ami miatt nem tud ott lenni Kriszta mellett a versenyen. A kapcsolatuk azonban így is sziklaszilárd: folyamatosan vonalban vannak, és a színész tűkön ülve várja a fotókat és az eredményeket.

András sajnos nem tud ott lenni, hiszen próbája van, neki átrendeződött egy kicsit a napja, de vonalban vagyunk, és mondta, hogy küldjem a fotókat, és rögtön hívjam fel, de ha nem hívom, ő kettőkor végez a próbán, és biztos, hogy fog hívni. Úgyhogy kapcsolatban vagyunk, de nem tud jönni. Kicsit talán jobb is így, mert nem is tudnék rá figyelni... Itt most nekem van fellépésem, ő meg szurkol online

– magyarázta Kriszta.