Világsztárok között tűnt fel Noszály Sándor – itt a bizonyíték

Nem semmi fotót tett közzé közösségi oldalán az egykori sportoló. Noszály Sándor nehéz időszakon van túl, miután több mint egy évvel ezelőtt súlyos depresszióval küzdött, és hosszú ideig nem lehetett tudni, pontosan mi áll az állapota hátterében. Mára azonban túl van a mélyponton, és egyre nyíltabban beszél a betegségéről is – számolt be a Bors.

Noszály Sándor

Fotó: MW archív/Mirkó István

Ezúttal egy különleges emléket idézett fel: egy fotót, amelyen Winkler Péter és Leonardo DiCaprio társaságában látható.

Képzeljétek, ez volt az első alkalom, amikor mély depresszióba zuhantam a válásom után, 2014-ben

– írta bejegyzésében.

Bár nehéz időszak volt számára, mégis az egyik legemlékezetesebb napként tekint vissza rá. Elmondása szerint barátjával és a világsztár színésszel egy csapatot alkotva beach-röplabdáztak, ellenfelük pedig többek között Novak Djokovic és Gerard Butler volt.

A mérkőzés rendkívül szoros volt, végül döntő szettben, 21–19-re nyertek. Noszály még egy látványos vetődéssel is hozzájárult a győzelemhez, amelyet humorosan úgy kommentált: DiCaprio ezért ugyan nem kapott Oscart, de nagyon örült a sikernek.

A találkozás később is meghatározó maradt: Noszály elárulta, hogy ezen a napon ismerte meg Gerard Butlert, aki később a tanítványa és barátja lett.

A sportoló arról is beszélt, hogy a fotón látható tekintete már akkor árulkodó volt, hiszen ekkor kezdődött az a hosszú küzdelem, amely éveken át meghatározta az életét. Mint mondta, készülő könyvében részletesen is ír majd erről az időszakról, amely 2014-től 2020-ig tartott, miközben világsztárokkal dolgozott együtt.

Noszály Sándor könyvet ír és egy alkalmazással segítene a sorstársain

Noszály Sándor nemrég ünnepelte 54. születésnapját, ennek apropóján az Origónak is interjút adott.

Az öngyilkosság is megfordult a magyar teniszező fejében

Az egész ország láthatta a korábbi magyar teniszező, Noszály Sándor mentális összeomlását. Az egykori játékos elárulta, a fejében megfordult az öngyilkosság gondolata is