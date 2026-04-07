Orbán Viktor megindító üzenetet küldött Rubint Rékának

Az elmúlt napok egyik legmegrázóbb híre volt, hogy kiderült, Rubint Réka évek óta súlyos betegséggel küzd. A fitneszedző emberfeletti küzdelme nemcsak a rajongókat, hanem a közélet szereplőit is megérintette, Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt – írja a Bors.

Orbán Viktor üzent a súlyos betegséggel küzdő Rubint Rékának

Rubint Réka egy interjúban árulta el, hogy már negyedik éve küzd egy súlyos betegséggel. A hírt sokáig titokban tartotta, most azonban úgy döntött, nyilvánosság elé lép, és megosztja történetét.

A bejelentés gyorsan bejárta az országot, és rengetegen fejezték ki együttérzésüket és támogatásukat. Az ország egyik legnépszerűbb fitneszedzőjének Orbán Viktor miniszterelnök is üzent:

Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád!

– írta a miniszterelnök Rubint Réka egyik posztja alá.

Ritka daganat támadta meg: ezt lehet tudni Rubint Réka súlyos betegségéről

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, Rubint Réka a TV2 Tények című műsorában vallott először emberfeletti küzdelméről. A fitneszlady csaknem négy éve harcol egy ritka daganattípussal, a lágyrészszarkómával.

Schóbert Lara megrázó sorokat írt Rubint Réka betegségéről

Schóbert Lara is megszólalt édesanyja, Rubint Réka súlyos betegségével kapcsolatban. Schóbert Lara szívszorító üzenetet osztott meg a közösségi oldalán.