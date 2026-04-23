Palvin Barbi terhes? Megszólalt a szupermodell

A pletykák villámgyorsan terjedtek, és egyre vadabb találgatások indultak el. Palvin Barbi azonban egy látványos videóval reagált, amelyben lapos hasa jól látható, ezzel üzeni: „nincs itt semmi látnivaló!”.
Palvin Barbi eloszlatta a kételyeket
A modell egy fotózásról megosztott felvétellel próbálta eloszlatni a kételyeket, de nem mindenkit sikerült meggyőznie.
Sokan úgy vélik, akár régebbi felvételekről is szó lehet, így tovább élnek a találgatások.
Később férjével, Dylan Sprouse egy nagyszabású premieren jelent meg, ahol minden szem rájuk szegeződött. Az ördög Pradát visel folytatásának bemutatóján Barbi egy bő szabású szettet választott, ami újabb kérdéseket vetett fel.
A kommentelők szerint az outfit akár egy titkolt babapocakot is rejthetett,
bár sokan inkább csak dicsérték a párost, hogy tökéletesen összeillenek. A közös megjelenés egyben válasz lehetett a kapcsolatukat övező válsághírekre is. Az elmúlt hónapokban ugyanis egyre kevesebb közös tartalmat posztoltak, és hűtlenségről szóló pletykák is felröppentek. Palvin Barbi a hasáról készült képet a Bors oldalán találja.
Megszólalt a jósnő, és ijesztő dolgot mondott
Egyre több rajongó kezdett találgatásba, egy jósnő is megszólalt, kifejezetten baljós jövőt jósolt Barbi kapcsolatára nézve, sőt azt állítja, a gyermeke nem Dylan Sprousetól születik majd.
Palvin Barbi életveszélybe került: férje fegyverrel védte meg
Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse otthonába egy betörő próbált bejutni, ami komoly riadalmat okozott. A színész gyorsan reagált, és fegyverrel állította meg a támadót, így sikerült elkerülni a tragédiát.