Veszélybe került Palvin Barbi élete – a férje fegyvert rántott

A beszámolók szerint hajnalban valaki megpróbált bejutni a híresség és férje házába Los Angelesben. Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse percek alatt egy valóságos rémálom kellős közepén találták magukat – írja a Bors.
Palvin Barbi férje hősként lépett fel
A modell azonnal hívta a segélyhívót, miközben a helyzet egyre feszültebbé vált. Dylan Sprouse azonban nem várt tétlenül, hanem saját kezébe vette az irányítást. A színész fegyvert fogott a betörőre, majd fizikailag is megfékezte.
A beszámolók szerint
leteperte a férfit, és a földön tartotta egészen a rendőrök kiérkezéséig.
Amikor a hatóságok megérkeztek, Sprouse azonnal eltette a fegyvert. A rendőrség egyelőre nem árult el részleteket a gyanúsított kilétéről. A házaspár sem kommentálta hivatalosan az esetet, ami még titokzatosabbá teszi a történteket. Az incidens így nemcsak ijesztő, hanem sokak számára egyelőre megdöbbentő és felkavaró maradt.
