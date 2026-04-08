Friss hírek érkeztek Pásztor Erzsi állapotáról!

Pásztor Erzsi, a Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő egy színházi előadáson lett rosszul; a nézők döbbenten figyelték, ahogy félbeszakad a darab – írja a Bors.

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Pásztor Erzsiért rengetegen aggódtak, a színművész a hot! magazinnak mesélt jelenlegi állapotáról.

Jól vagyok. Nem azt mondom, hogy kiugrok a bőrömből, de eredmény, hogy már jobb az állapotom. Javulófélben vagyok, remény van rá, hogy ember lesz belőlem

– mondta a 89 éves színésznő.

Pásztor Erzsinek nemrég eltört a válla, emiatt még mindig gyógytornász jár hozzá. A sérüléséről többet megtudhat a Bors oldalán.

Fájdalmas döntést hozott Pásztor Erzsi a színpadi rosszullét után

Ahogy arról az Origo már beszámolt, Pásztor Erzsi egy színházi előadás közben lett rosszul, emiatt a darabot is félbeszakították. Pásztor Erzsi családjával és társulatával egyeztetve úgy döntött, hogy idén már nem lép színpadra.