Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Friss hírek érkeztek Pásztor Erzsi állapotáról!

Az egész közönség lélegzet visszatartva figyelte azokat a megrázó pillanatokat, amikor a legendás színésznő váratlanul rosszul lett a színpadon. Pásztor Erzsi gyógyulásáért az egész ország drukkol.
színésznőPásztor Erzsiállapot

Pásztor Erzsi, a Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő egy színházi előadáson lett rosszul; a nézők döbbenten figyelték, ahogy félbeszakad a darab – írja a Bors

Pásztor Erzsi
Pásztor Erzsi
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Pásztor Erzsiért rengetegen aggódtak, a színművész a hot! magazinnak mesélt jelenlegi állapotáról. 

Jól vagyok. Nem azt mondom, hogy kiugrok a bőrömből, de eredmény, hogy már jobb az állapotom. Javulófélben vagyok, remény van rá, hogy ember lesz belőlem

– mondta a 89 éves színésznő. 

Pásztor Erzsinek nemrég eltört a válla, emiatt még mindig gyógytornász jár hozzá. A sérüléséről többet megtudhat a Bors oldalán.

Fájdalmas döntést hozott Pásztor Erzsi a színpadi rosszullét után

Ahogy arról az Origo már beszámolt, Pásztor Erzsi egy színházi előadás közben lett rosszul, emiatt a darabot is félbeszakították. Pásztor Erzsi családjával és társulatával egyeztetve úgy döntött, hogy idén már nem lép színpadra.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról