Meglepő vallomást tett Radics Gigi vőlegényéről – erre senki nem számított

Radics Gigi és vőlegénye, Mackó Miki már közel két éve alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig azóta is kiegyensúlyozott és harmonikus. A páros tavaly év végén jegyezte el egymást, az esküvő azonban egyelőre még várat magára, mivel mindketten rendkívül elfoglaltak. Az énekesnő a Borsnak adott interjúban beszélt arról, hogy kapcsolatuk alapja az őszinteség, a kölcsönös tisztelet és az, hogy egymás mellett teljesen önmaguk lehetnek.

Radics Gigi és Mackó Miki éveken át dolgoztak együtt

Hogyan ismerkedett meg Radics Gigi és Mackó Miki?

Radics Gigi és Mackó Miki kapcsolata nem egyik napról a másikra alakult ki. Éveken keresztül baráti és szakmai kapcsolat kötötte össze őket, hiszen a zene világában dolgoztak együtt. Ez az erős alap tette lehetővé, hogy később érzelmileg is közel kerüljenek egymáshoz, és végül párkapcsolat alakuljon ki közöttük.

Mióta van együtt Radics Gigi és vőlegénye?

A pár már közel két éve él együtt boldog kapcsolatban. Ez idő alatt sikerült egy stabil, bizalmon alapuló köteléket kialakítaniuk. Az énekesnő elmondása szerint kapcsolatuk egyik legfontosabb eleme, hogy teljes őszinteséggel tudnak jelen lenni egymás életében, és minden helyzetben támogatják a másikat.

Mikor lesz Radics Gigi esküvője?

Az esküvő időpontja egyelőre még nem ismert. Bár az eljegyzés már megtörtént, a szervezést jelentősen nehezíti a sűrű munkarendjük. Radics Gigi azonban hangsúlyozta, hogy ez nem okoz feszültséget közöttük, hiszen kapcsolatuk így is kiegyensúlyozott és harmonikus, és a legfontosabb számukra az együtt töltött idő.