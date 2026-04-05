Schóbert Norbi megrázó szavakkal beszélt Rubint Rékáról

2026 áprilisának elején derült ki nyilvánosan, hogy Rubint Réka daganatos betegséggel küzd, amiről a TV2 Napló című műsorában beszélt először részletesebben. A Bors beszámolója szerint a fitneszedző négy éven át tartotta magában a diagnózist, és csak most döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé áll a történetével.

Rubint Réka

Schóbert Norbi is megszólalt

Schóbert Norbi arról beszélt, hogy felesége mellett áll a legnehezebb időszakban is, és mindent megtesz a gyógyulásáért.

A lap idézete alapján úgy fogalmazott, hogy évek óta járnak kezelésekre, és biztos benne, hogy nincs más lehetőség, csak a felépülés.

Hónapokig találgattak Rubint Réka rajongói

A nyilvános megszólalást az is megelőzte, hogy hónapok óta sok találgatás indult Rubint Réka állapotáról. A Bors szerint a műsorban nemcsak a betegségéről beszélt őszintén, hanem arról is, min ment keresztül az elmúlt években, miközben igyekezett megtartani a család erejét és a mindennapok rendjét.

