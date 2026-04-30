Rubint Réka betegsége: milliókba került a vizsgálat, de nem volt pénzük

Rubint Réka betegsége hosszú ideig rejtve maradt a nyilvánosság elől, miközben a család csendben próbált megküzdeni egy rendkívül súlyos helyzettel. Rubint Réka és Schobert Norbi kívülről ugyanazt a mosolygós, energikus képet mutatták, amit az emberek megszoktak, de a valóságban egy élet-halál harc zajlott a háttérben – írja a Bors.

Rubint Réka betegsége – amikor minden egyszerre omlott össze

A háromgyermekes édesanyánál egy koronavírus-fertőzést követően kezdődtek a gyanús tünetek. A köhögés nem múlt el, ezért orvosi vizsgálatokra került sor, amelyek végül egy sokkoló diagnózishoz vezettek: egy rendkívül ritka daganatos megbetegedést találtak nála. A hír nemcsak Rékát, hanem az egész családot padlóra küldte.

A diagnózis idején a család már így is nehéz időszakon ment keresztül. Norbi éppen egy súlyos stroke után próbált talpra állni, miközben az üzleti életben is komoly veszteségek érték. Ebben a helyzetben érkezett a hír, amely mindent felülírt.

A fitneszguru később elárulta, hogy teljesen összeomlott. Volt egy időszak, amikor úgy érezte, nem képes megbirkózni a rá nehezedő terhekkel. Végül azonban a családja – különösen a gyermekei – segítették abban, hogy újra talpra álljon, és minden erejével Réka mellett legyen.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy egy kulcsfontosságú, speciális vizsgálat költsége több millió forint volt, amit akkor nem tudtak kifizetni. Így a gyógyuláshoz vezető út nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is rendkívül megterhelővé vált.

Az orvosok számára is különleges esetnek számít Réka betegsége. Olyan ritka daganattípusról van szó, amelyből Magyarországon alig néhány eset ismert. A pontos kiváltó ok máig nem egyértelmű: felmerült a koronavírus hatása, genetikai tényezők, sőt környezeti okok is.

Fordulat a történetben

A hosszú évek küzdelme után most végre biztató jelek érkeztek. A kezelések hatásosnak bizonyulnak, és a család szerint Réka állapota javul. Az orvosok is optimistábbak, és egyre inkább úgy tűnik, hogy sikerül felvenni a harcot a betegséggel.