Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fitneszedző

Rubint Réka fájdalmas őszinteséggel beszélt a kezeléséről

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fitneszedző áprilisban beszélt először nyilvánosan súlyos betegségéről. Rubint Réka nemrég kapta meg a hetedik kemoterápiás kezelését, és elárulta, hogy érzi magát most.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fitneszedzőbetegségkemoterápiás kezeléskemoterápiaRubint Réka

Rubint Réka beszámolt arról, hogyan érzi magát a kezelések közepette. A fitneszedző nemcsak a gyógyulására koncentrál, hanem arra is, hogy másoknak erőt adjon saját történetén keresztül – írja a Bors

Rubint Réka
Rubint Réka
Fotó: Tumbász Hédi

Rubint Réka áprilisban beszélt először nyilvánosan arról, hogy már évek óta daganatos betegséggel, lágyrészszarkómával küzd. A diagnózist 2022-ben kapta meg, de sokáig nem hozta nyilvánosságra.   

„Fel vagyok töltődve energetikailag, csordultig tele van a szívem szeretettel. Az elmúlt időszak, a betegség olyan sok mindent megváltoztatott bennem. Olyan sok mindenre választ kaptam ezen az önismereti úton” – mondta Rubint Réka. 

A fitneszedző úgy véli, minden élethelyzet lehetőséget ad a fejlődésre, és a kihívások mögött sokszor fontos tanulságok húzódnak meg. Az elmúlt időszakban sokat dolgozott önmagán, és hangsúlyozta, hogy nem a körülmények hibáztatása, hanem a változásra való nyitottság segíthet előrelépni. Ez a szemlélet ma már meghatározza a mindennapjait is. 

Rubint Réka arról is beszámolt, hogy már a hetedik kemoterápiás kezelésen is túl van.  

„Pénteken kaptam meg a hetedik kemoterápiámat és szerencsére szinte egyáltalán nem volt hányingerem. Kérdezték a táborban is a vendégeim, hogy hogy lehet, hogy a kemo után nem vagyok rosszul. Megjött erre is a válasz. Biztos, hogy rengeteget jelent, hogy rendszeresen naponta kétszer is elkezdtem meditálni” – mondta. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!