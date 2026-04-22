Rubint Réka fájdalmas őszinteséggel beszélt a kezeléséről

Rubint Réka beszámolt arról, hogyan érzi magát a kezelések közepette. A fitneszedző nemcsak a gyógyulására koncentrál, hanem arra is, hogy másoknak erőt adjon saját történetén keresztül – írja a Bors.

Rubint Réka

Fotó: Tumbász Hédi

Rubint Réka áprilisban beszélt először nyilvánosan arról, hogy már évek óta daganatos betegséggel, lágyrészszarkómával küzd. A diagnózist 2022-ben kapta meg, de sokáig nem hozta nyilvánosságra.

„Fel vagyok töltődve energetikailag, csordultig tele van a szívem szeretettel. Az elmúlt időszak, a betegség olyan sok mindent megváltoztatott bennem. Olyan sok mindenre választ kaptam ezen az önismereti úton” – mondta Rubint Réka.

A fitneszedző úgy véli, minden élethelyzet lehetőséget ad a fejlődésre, és a kihívások mögött sokszor fontos tanulságok húzódnak meg. Az elmúlt időszakban sokat dolgozott önmagán, és hangsúlyozta, hogy nem a körülmények hibáztatása, hanem a változásra való nyitottság segíthet előrelépni. Ez a szemlélet ma már meghatározza a mindennapjait is.

Rubint Réka arról is beszámolt, hogy már a hetedik kemoterápiás kezelésen is túl van.

„Pénteken kaptam meg a hetedik kemoterápiámat és szerencsére szinte egyáltalán nem volt hányingerem. Kérdezték a táborban is a vendégeim, hogy hogy lehet, hogy a kemo után nem vagyok rosszul. Megjött erre is a válasz. Biztos, hogy rengeteget jelent, hogy rendszeresen naponta kétszer is elkezdtem meditálni” – mondta.

