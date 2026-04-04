Megdöbbentő vallomás: Rubint Réka mindent elárult a betegséggel való küzdelméről

Rubint Réka neve az elmúlt években összefonódott a magyar fitneszélettel, ám most a személyes küzdelme miatt került a címlapokra. A TV2 Naplóban a fitneszlady őszintén beszélt a súlyos rákbetegségéről, és megosztotta a nyilvánossággal az elmúlt hónapok fájdalmas tapasztalatait.

Rubint Réka a nehézségek és a kitartás pillanatairól mesélt

A szombat esti adásban Rubint Réka rákos diagnózisát is megerősítette, de bepillantást engedett a kezelések és a mindennapi küzdelem nehézségeibe is.

Mikor kapsz egy időpontot az onkológiára, egyszerűen nem lehet elmesélni azt az érzést

– mondta elcsukló hangon, emlékezve a kezdeti pillanatokra. A fitneszikon beszélt a sugárkezelés okozta fizikai fájdalmakról, a családja támogatásáról és arról, hogy a gyermekeinek erős példát kellett mutatnia a legnehezebb időszakban is.

A Napló kamerái előtt Rubint Réka végül levette a parókáját, és ezzel egy szimbolikus, felszabadító pillanatot élt át:

A parókával is eggyé kellett válnom. Most hogy levettem, megkönnyebbülve érzem magam.

A kezelések során Rubint Réka mindennap igyekezett aktív maradni, még a sugárkezelések időszaka alatt is visszatért az edzésekhez. Az interjúban Rubint Réka további részleteket is elárult a küzdelemről, a kezelésekről és azokról a pillanatokról, amelyek új erőt adtak neki a mindennapokhoz.

