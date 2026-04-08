Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Drámai vallomás: így reagált Rubint Réka legkisebb fia édesanyja betegségére

Az ország egyik legnépszerűbb fitneszedzője nemrég közölte a nyilvánossággal: négy éve súlyos betegséggel küzd. Rubint Réka és férje, Schobert Norbert tudatosan óvták gyermekeiket, éppen ezért Zalán csak néhány hónapja tudta meg az igazságot.
Rubint Réka négy éve küzd daganatos betegséggel, ám családjával együtt sokáig igyekeztek megóvni legkisebb fiukat a fájdalmas valóságtól – írja a Bors

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Rubint Réka és férje, Schóbert Norbert tudatos döntést hoztak, amikor úgy határoztak, hogy fiuk, Zalán előtt egy ideig titokban tartják a diagnózist. A ma már 15 éves fiú csak néhány hónappal ezelőtt értesült arról, milyen komoly betegséggel néz szembe az édesanyja. 

Nagyon jól fogadta, neki is nagyon pozitív a hozzáállása: azt mondja, anya meggyógyul, nincs más opció. Nagyon erős Zalán is, ahogy Lara és Norbika is. Zalán egyébként teljesen olyan, mint a bátyja, Norbika a példaképe

– mondta büszkén Schóbert Norbi. 

Rubint Réka emberfeletti küzdelméről további részleteket a Bors oldalán olvashat.

Ritka daganat támadta meg: ezt lehet tudni Rubint Réka súlyos betegségéről

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, Rubint Réka a TV2 Tények című műsorában vallott először emberfeletti küzdelméről. A fitneszlady csaknem négy éve harcol egy ritka daganattípussal, a lágyrészszarkómával.

Orbán Viktor megindító üzenetet küldött Rubint Rékának

Megrázó őszinteséggel vallott súlyos betegségéről Rubint Réka. Az ország egyik legnépszerűbb fitneszedzője már négy éve küzd emberfeletti erővel egy ritka daganattípussal, a lágyrészszarkómával. A sztáranyukának Orbán Viktor miniszterelnök is üzent, amit az Origo oldalán elolvashat.

 

