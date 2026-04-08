Rubint Réka

Rubint Réka vallott – ezt már nem tudta magában tartani

A háromgyermekes édesanya őszintén mesélt az életét formáló nehézségekről és a mögöttük húzódó tanulságokról. A Rubint Réka által megélt tapasztalatok jól mutatják, hogyan válhatnak a fájdalmas időszakok a belső fejlődés kiindulópontjává.
Rubint Réka betegség rák

Rubint Réka életének nehézségeiről és belső küzdelmeiről beszélt egy friss interjúban. A fitneszszakember hangsúlyozta: bár sok támadás érte az évek során, ma már nem a kritikákra, hanem önmagára és a fejlődésére figyel – írja a Bors.

Rubint Réka életében a család a legnagyobb erő
Réka felidézte, hogy már férje megismerése előtt is önálló egzisztenciával rendelkezett, mégis sokáig megbélyegezték. 

Világéletemben sokat dolgoztam… mégis kikiáltottak hozományvadász fruskának

– mondta, hozzátéve, hogy akkoriban nem volt lehetősége megvédeni magát a nyilvánosság előtt.

Az évek során megtanulta kezelni a bántásokat, és ma már nem harcol a névtelen támadások ellen. Úgy véli, ezek a nehézségek végül segítették abban, hogy közelebb kerüljön önmagához és megtalálja a belső útját.

Életében több súlyos veszteség is érte, szülei halála mély nyomot hagyott benne. Elmondása szerint ezek az élmények, valamint férje egészségi problémái és a családi nehézségek mind hozzájárultak ahhoz, hogy másként tekintsen az életre. A család szerepét kiemelten fontosnak tartja: férjével kölcsönösen támaszt nyújtanak egymásnak a nehéz időszakokban. Úgy fogalmazott, amikor gyerekek születnek, az ember már nem csak önmagáért felel.

Hitvallása szerint semmi sem történik véletlenül, minden tapasztalat tanítást hordoz. „Rengeteg tanítást kaptam az elmúlt években” – mondta, hozzátéve, hogy a legnehezebb helyzetekben is igyekszik meglátni a fejlődés lehetőségét.

A fitneszszakember szerint az egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy önmagát nem szabad feladnia: „A legnagyobb luxus az életben lemondani önmagunkról.”

Tiszás szeretetország: Rubint Réka halálát kívánják a baloldali trollok

Brutális gyűlölethullám árasztotta el az internetet, miután kegyetlen baloldali trollok Orbán Viktor és a rákbeteg fitneszkirálynő halálát kívánták. Rubint Réka azonban úgy fest, minden aljas támadáson képes felülemelkedni.

Ritka daganat támadta meg: ezt lehet tudni Rubint Réka súlyos betegségéről

Megrázó őszinteséggel beszélt súlyos betegségéről Rubint Réka a TV2 Napló című műsorában. A Rubint Réka nevéhez kapcsolódó történet azért rázta meg az országot, mert a fitneszlady csaknem négy éve harcol egy ritka daganattípussal, a lágyrészszarkómával.

 

 

