Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Schobert Norbert

Nyugtatók és alkohol után állt talpra Schobert Norbert

Megrázó őszinteséggel beszélt felesége súlyos betegségéről a magyar fitneszedző. Schobert Norbert elárulta, teljesen összeomlott, amikor kiderült, hogy Rubint Réka rákkal küzd.
Rubint Réka betegsége csak néhány napja vált ismertté a nyilvánosság előtt, valójában azonban már közel négy éve tart ez a küzdelem. Schobert Norbert a Borsnak arról mesélt, hogy a diagnózis őt is letaglózta, annyira, hogy eleinte nyugtatókkal és alkohollal próbálta átvészelni a sokkot, majd végül felesége erejéből merített erőt.

Rubint Réka és Schobert Norbert
Fotó: Szabolcs László / Bors

Schobert Norbert teljesen összeomlott

Norbi elmondása szerint egy hétig nagyon rossz állapotban volt, majd akkor kezdett újra talpra állni, amikor látta, hogy Réka tornázik, és nem adja fel. Ez adott neki erőt ahhoz, hogy ismét támasza legyen a családjának, és újra aktívan dolgozzon.

Egy nagy álom lebeg a szemük előtt

Schobert Norbert arról is beszélt, hogy 

legnagyobb vágya, hogy 2027-ben, a 25. házassági évfordulójukon újra elvehesse Rékát, és együtt ünnepeljék meg az ezüstlakodalmat. 

Mint mondta, mindenhová elkíséri feleségét, és a legnehezebb időszakokban is mellette áll.

Schobert Norbi teljes interjúja a BORS oldalán olvasható.

Rubint Réka vallott – ezt már nem tudta magában tartani

A háromgyermekes édesanya őszintén mesélt az életét formáló nehézségekről és a mögöttük húzódó tanulságokról. A Rubint Réka által megélt tapasztalatok jól mutatják, hogyan válhatnak a fájdalmas időszakok a belső fejlődés kiindulópontjává.

Tiszás szeretetország: Rubint Réka halálát kívánják a baloldali trollok

Brutális gyűlölethullám árasztotta el az internetet, miután kegyetlen baloldali trollok Orbán Viktor és a rákbeteg fitneszkirálynő halálát kívánták. Rubint Réka azonban úgy fest, minden aljas támadáson képes felülemelkedni.

 

 

