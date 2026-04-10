Nyugtatók és alkohol után állt talpra Schobert Norbert

Rubint Réka betegsége csak néhány napja vált ismertté a nyilvánosság előtt, valójában azonban már közel négy éve tart ez a küzdelem. Schobert Norbert a Borsnak arról mesélt, hogy a diagnózis őt is letaglózta, annyira, hogy eleinte nyugtatókkal és alkohollal próbálta átvészelni a sokkot, majd végül felesége erejéből merített erőt.

Schobert Norbert teljesen összeomlott

Norbi elmondása szerint egy hétig nagyon rossz állapotban volt, majd akkor kezdett újra talpra állni, amikor látta, hogy Réka tornázik, és nem adja fel. Ez adott neki erőt ahhoz, hogy ismét támasza legyen a családjának, és újra aktívan dolgozzon.

Egy nagy álom lebeg a szemük előtt

Schobert Norbert arról is beszélt, hogy

legnagyobb vágya, hogy 2027-ben, a 25. házassági évfordulójukon újra elvehesse Rékát, és együtt ünnepeljék meg az ezüstlakodalmat.

Mint mondta, mindenhová elkíséri feleségét, és a legnehezebb időszakokban is mellette áll.

Schobert Norbi teljes interjúja a BORS oldalán olvasható.