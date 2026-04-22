Először szólalt meg ifjabb Schobert Norbi – megrázó részleteket árult el anyja állapotáról

Rubint Réka néhány hete állt a nyilvánosság elé azzal, hogy már négy éve küzd a rákkal, most pedig idősebb fia, ifjabb Schobert Norbi is megszólalt a családot érintő nehéz időszakról. Elmondása szerint 2022 novemberében tudták meg a lesújtó diagnózist, nem sokkal azután, hogy édesapjuk, Schobert Norbi a stroke utáni rehabilitációját végezte.

Őszintén vallott a Schobert család küzdelméről ifjabb Schobert Norbi

Schobert Norbi fia is megszólalt

A fiatal Norbi arról beszélt, hogy édesanyja nem akarta eltitkolni előlük a betegséget, de az első pillanatok így is sokkolóan hatottak rájuk. Mint mondta, akkor úgy érezték magukat, mintha egy horrorfilmbe csöppentek volna, és hosszú ideig nehezen találták a szavakat arra, ami történt.

Ifjabb Schobert Norbi szerint különösen megterhelő volt, hogy egy ideig megpróbálták megóvni öccsüket, Zalánt a teljes igazságtól.

Később azonban kiderült, hogy a fiú már maga is sejtette, hogy komoly baj van, és a család szerint meglepően éretten, segítőkészen állt a helyzethez.

Rubint Réka állapota javul

A megszólalásból ugyanakkor reménykeltő részletek is kiderültek. A család szerint Rubint Réka mentálisan sokat erősödött, állapota javult, és már a vérképe is kedvező. Ifjabb Schobert Norbi úgy látja, édesanyja jó úton halad a gyógyulás felé, és ma már mindannyian sokkal bizakodóbban tekintenek a jövőre.

A fiatal Schobert Norbi arról is beszélt, hogy a nehéz időszak miatt egy ideig bűntudata volt a külföldi továbbtanulás gondolata miatt. Most azonban, édesanyja javuló állapotát látva, ismét komolyan számol azzal, hogy akár Amerikában folytassa tanulmányait – számolt be Norbi a Borsnak adott interjúban.