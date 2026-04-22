Először szólalt meg ifjabb Schobert Norbi – megrázó részleteket árult el anyja állapotáról

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos!

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Őszintén mesélt a családjukat megterhelő időszakról Schobert Norbi fia, aki most először beszélt arról, hogyan élték meg édesanyja súlyos betegségének hírét. Ifjabb Schobert Norbi szavaiból kiderült, mekkora lelki teher nehezedett az egész családra az elmúlt években.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ifjabb Schobert NorbibetegségcsaládRubint Réka

Rubint Réka néhány hete állt a nyilvánosság elé azzal, hogy már négy éve küzd a rákkal, most pedig idősebb fia, ifjabb Schobert Norbi is megszólalt a családot érintő nehéz időszakról. Elmondása szerint 2022 novemberében tudták meg a lesújtó diagnózist, nem sokkal azután, hogy édesapjuk, Schobert Norbi a stroke utáni rehabilitációját végezte.

Őszintén vallott a Schobert család küzdelméről ifjabb Schobert Norbi
Fotó: Mediaworks

Schobert Norbi fia is megszólalt

A fiatal Norbi arról beszélt, hogy édesanyja nem akarta eltitkolni előlük a betegséget, de az első pillanatok így is sokkolóan hatottak rájuk. Mint mondta, akkor úgy érezték magukat, mintha egy horrorfilmbe csöppentek volna, és hosszú ideig nehezen találták a szavakat arra, ami történt.

Ifjabb Schobert Norbi szerint különösen megterhelő volt, hogy egy ideig megpróbálták megóvni öccsüket, Zalánt a teljes igazságtól. 

Később azonban kiderült, hogy a fiú már maga is sejtette, hogy komoly baj van, és a család szerint meglepően éretten, segítőkészen állt a helyzethez.

Rubint Réka állapota javul

A megszólalásból ugyanakkor reménykeltő részletek is kiderültek. A család szerint Rubint Réka mentálisan sokat erősödött, állapota javult, és már a vérképe is kedvező. Ifjabb Schobert Norbi úgy látja, édesanyja jó úton halad a gyógyulás felé, és ma már mindannyian sokkal bizakodóbban tekintenek a jövőre.

A fiatal Schobert Norbi arról is beszélt, hogy a nehéz időszak miatt egy ideig bűntudata volt a külföldi továbbtanulás gondolata miatt. Most azonban, édesanyja javuló állapotát látva, ismét komolyan számol azzal, hogy akár Amerikában folytassa tanulmányait – számolt be Norbi a Borsnak adott interjúban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!