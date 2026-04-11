Schobert Norbi Jr. Amerikában kezdett volna új életet – váratlan fordulat jött

Schobert Norbi Jr. az elmúlt időszakban látványos fejlődést mutatott A Nagy Duett színpadán, ahol Lengyel Johannával alkot párost. Teljesítményük hétről hétre erősödött, és a döntő közeledtével már komoly esélyesként emlegetik őket – tájékoztat a Bors.

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna párosa a döntő egyik esélyese

Fotó: Nánási Pál/Bors

A fiatal versenyző számára a műsor nemcsak szakmai előrelépést hozott, hanem a közönség megítélését is jelentősen megváltoztatta. Korábban gyakran érte kritika a családi háttere miatt, azonban most egyre több pozitív visszajelzést kap, amit a család is kiemelten fontosnak tart.

Schobert Norbi Jr. Amerikában akart érvényesülni, végül itthon lett sikeres

Rubint Réka elmondta, hogy fia mindig arra törekedett, hogy saját teljesítménye alapján érjen el sikereket, és akár külföldön is kipróbálta volna magát ennek érdekében. A műsorban nyújtott szereplése azonban bizonyította, hogy erre itthon is képes.

A páros mögött erős szurkolótábor áll, és a zsűri is rendszeresen méltatja a fiatal előadó alázatát és fejlődését. A döntőben így már minden részlet kulcsfontosságú lehet.