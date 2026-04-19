30 kilótól szabadult meg Balogh Tamásné – így néz ki most!

A Séfek Séfe sztárja, Balogh Tamásné Eszter hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt időszakban, amelyről őszintén számolt be közösségi oldalán. A Séfek séfe népszerű szereplője nemcsak a konyhában, hanem az életmódváltásban is komoly eredményeket ért el – írja a Bors.

Séfek Séfe: 30 kilót fogyott Balogh Tamásné Eszter

Hatalmas fordulatot vett Balogh Tamásné Eszter élete, aki a Séfek Séfe amatőr döntőseként vált ismertté. A fiatal nő az elmúlt bő egy évben tudatos életmódváltásba kezdett, amelyet azonban nem talált elégségesnek céljai eléréséhez, ezért egy radikálisabb lépés mellett döntött.

2025 novemberében Törökországba utazott, ahol gyomorszűkítő műtéten esett át. A beavatkozásban barátnője, Paprika Dorina is támogatta, aki korábban maga is hasonló úton ment keresztül. A műtétet követő időszak különösen nehéz volt, hiszen az első hat hétben a szervezetnek teljesen új működéshez kellett alkalmazkodnia, de Eszter minden kihívást sikeresen vett.

2026 tavaszára az eredmények látványossá váltak: április közepére összesen 30 kilogrammtól szabadult meg.

Eszter egy éttermi látogatással ünnepelte meg a mérföldkövet, és közösségi oldalán is beszámolt az eredményről. Elmondása szerint sokkal energikusabbnak érzi magát, és egészsége is jelentősen javult. Hozzátette, hogy már csak 10 kilogramm választja el a végső céljától. A Séfek Séfe egykori szereplője számára a fogyás nem csupán esztétikai kérdés, hanem életminőségi és jövőtervezési szempont is, hiszen céljai között szerepel a családalapítás is.