Sipos Mihályékhoz bárki mehet – de nem mindenki bírja

A TV2 új műsorának, A mi történetünk szereplői, Sipos Mihály és családja több mint másfél évtizede döntött úgy, hogy maga mögött hagyja a városi kényelmet, és egy tanyán kezd új életet.

Sipos Mihály nem kertelt: kemény munka nélkül nincs tanyasi élet

Azóta nemcsak berendezkedtek az önellátásra, hanem egyre tudatosabban építik azt a tudásbázist is, amely nélkül szerintük elképzelhetetlen a vidéki lét. Tapasztalataikat ma már nem őrzik meg maguknak: rendszeresen szerveznek szakmai napokat, ahol bárki kipróbálhatja magát ebben az életformában. Ezek az alkalmak messze állnak az elméleti oktatástól. A résztvevők azonnal a munka közepébe csöppennek, legyen szó állatok ellátásáról vagy a mindennapi fizikai feladatokról – írja a Bors. Siposék célja, hogy a jelentkezők saját élményeken keresztül döbbenjenek rá, mit is jelent valójában a tanyasi élet – és hogy valóban nekik való-e.

Sipos Mihály valós képet akar mutatni

A program különlegessége, hogy egészen eltérő hátterű emberek érkeznek: van, aki kíváncsiságból, más tudatos életmódváltás reményében. A közös bennük, hogy mindannyian szembesülnek azzal, mennyire összetett és felelősségteljes ez az életforma.

A romantikus elképzeléseket gyorsan felváltja a valóság, ahol a szabadság kemény munkával és állandó jelenléttel párosul.

Sipos Mihály szerint egyre többen gondolkodnak el a vidékre költözésen, ám sokan alábecsülik a kihívásokat. Éppen ezért tartják fontosnak, hogy ne csak inspirációt adjanak, hanem valós képet is mutassanak. Hitük szerint a tudás átadása kulcsfontosságú: csak így biztosítható, hogy a tanyasi élet ne csupán vágy maradjon, hanem működőképes valóság legyen azok számára, akik valóban készek tenni is érte.

Megható sorsokkal indult A mi történetünk

Új műsorral jelentkezett hétfő este a TV2, amely hétköznapi emberek különleges sorsait állítja a középpontba. A mi történetünk olyan életutakat mutat be, amelyekben a kitartás, a család, a hit és az összetartozás kapja a főszerepet.