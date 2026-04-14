Újra egymás oldalán az Ázsia Expressz szerelmespárja – váratlan bejelentés érkezett

Az Ázsia Expressz után ismertté vált Ádám Sofi és Németh Vini kapcsolata korábban viharosan ért véget, a szakítás után még a zenéjükben is egymásnak üzentek. Most azonban úgy tűnik, hogy új fejezet kezdődött, és Sofi életében ismét fontos szerepet kapott egykori párja – még ha nem is a megszokott módon.

Sofi újra közös projektbe kezdett egykori párjával

Újra együtt van Sofi és Vini?

A jelek alapján nem klasszikus értelemben vett újrakezdésről van szó. Bár közösen jelentek meg és új projekten dolgoznak, Sofi egyértelművé tette, hogy jelenleg nem párként tekintenek egymásra. A kapcsolatuk átalakult, és inkább egy szoros, bizalmi alapokon nyugvó viszonyként működik tovább – tájékoztat a Bors.

Mi történt Sofi és Vini szakítása után?

A szakítás után mindketten külön utakon indultak, és a nyilvánosság előtt is érezhető volt a feszültség. Több daluk is utalt a kapcsolatuk lezárására, de később mindketten lenyugodtak, és idővel rendezni tudták a viszonyukat. Az eltelt idő segített abban, hogy tisztábban lássák egymást és a múltjukat.

Mit mondott Sofi a kapcsolatukról?

Sofi szerint Vini olyan személy az életében, aki mindig fontos marad számára. Elmondása alapján a kapcsolatuk már túlmutat a romantikus érzéseken, és egy mély barátsággá alakult. Úgy fogalmazott, hogy bármi is történjen, mindig számíthatnak egymásra, és a jövőben is részei maradnak egymás életének.

Ádám Sofi vallomása letaglózta a rajongókat

A fiatal énekesnő több betegségről is nyíltan vallott követőinek. Az Ázsia Expressz egyik idei szereplője, Ádám Sofi elmondta, hogy régóta küzd bőrproblémákkal, allergiával és hormonális gondokkal, ám igyekszik pozitívan tekinteni a jövőbe.