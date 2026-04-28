Stana Alexandra egy híresség oldalán tündököl

A Szenes Iván tér jubileumi estjén mindenkit meglepett azzal, hogy énekesként állt színpadra. Stana Alexandra számára ez különleges kihívás volt, amely izgalommal és adrenalinnal töltötte meg az estét – számolt be róla a Bors.

Stana Alexandra ismét színdara lép, de most nem akármilyen szerepben.

Stana Alexandra kilépett a konfortzónájából

A művésznő így vallott érzéseiről: „Nagyon izgatott vagyok ettől az estétől, hiszen kivételesen nem táncolni fogok. Viccet mesélni nem tudok, úgyhogy marad az éneklés.”

A produkció során Galambos Lajos oldalán lépett fel, akivel korábban is dolgozott együtt.

Bár az éneklés idegen terep számára, örömmel vállalta a kihívást és különleges ruhával is készült az alkalomra. Elmondta, hogy a színpad előtti izgalom szerinte elengedhetetlen: „az ember akkor tud igazán jól működni a művészeti ágakban - legyen szó táncról vagy éneklésről -, ha van benne egy kis adrenalin.”

Hozzátette, hogy ennek hiánya akár a kiégés első jele is lehet.

Stana Alexandra és Galambos Lajos.

A rendezvényre párja is elkísérte, aki mindenben támogatja őt.

A táncosnő szerint kedvese még videót is készített a fellépésről, mert ritka pillanat, hogy énekelni látják. Édesanyját nevezte meg legnagyobb rajongójaként, aki most munka miatt nem tudott jelen lenni. Magánéletéről elárulta, hogy több mint egy éve él boldog kapcsolatban.



Egy év alatt sokat kaptunk az élettől. Mélységeket és magasságokat, de együtt ülünk a hullámvasúton és ennél több nem is kell!

– fogalmazott.