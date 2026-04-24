Nagy bejelentést tett a TV2 népszerű műsorvezetője

Szabó Dóra és férje különleges módon ünnepelték meg egybekelésüket. Itthon egy szűk, családi körben tartott polgári szertartásra került sor, míg az esküvői ceremóniát Miamiban, kettesben mondták ki – írja a Bors.

Szabó Dóra műsorvezetőként még nem zárta le karrierjét és nem veti el az ötletet, hogy egyszer visszatérjen a képernyőkre

Fotó: Alexey Olivenko

A műsorvezető szerint ez tudatos döntés volt, hogy a legintimebb pillanatokat csak egymással osszák meg. Ugyanakkor nem kizárt, hogy a jövőben egy nagyobb, barátokkal közös ünneplést is tartanak.

Szabó Dóra: gyorsan halad a kapcsolatuk

Szabó Dóra elárulta, hogy kapcsolatuk viszonylag rövid idő alatt jutott el a házasságig, de ez számukra természetesnek tűnt. Elmondása szerint a házaséletet már most boldogan élik meg, és fokozatosan szokják az új helyzetet.

„Nálunk minden nagyon gyorsan alakul, mivel a kapcsolatunk sem tekint vissza nagy múltra. Csupán most ünnepeltük áprilisban az első évfordulónkat, ami nem megszokott egy házaspárnál.

Semmire nem lehet azt mondani, hogy korai lenne, és így vagyunk a családalapítással is”

– mondta Szabó Dóra.

Gólyahír! Várandós Tornóczky Anita

Ahogy arról az Origo április közepén beszámolt, Tornóczky Anita második gyermekével várandós. Tornóczky Anita korábban már beszélt arról, hogy párjával, Miklóssal ismét nekivágnak a lombikprogramnak. A boldog kismama sokáig nem beszélt a terhességéről, amit a téli időszakban könnyen tudott titokban tartani. Most azonban már büszkén vállalja gömbölyödő pocakját.