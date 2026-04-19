Hatalmas titkot árult el Szabó Győző: új korszak kezdődhet az életében

Szabó Győző neve sokaknak a színház világából ismert, ám a színész életében a vendéglátás is kiemelt szerepet kapott. A Jászai Mari-díjas művész nemcsak a színpadon, hanem a konyhában is otthon érzi magát. Most új terveiről és korábbi étterméről is beszélt – írja a Bors.

Szabó Győző visszatérne a vendéglátásba – Fotó: Szabolcs László/Bors

Szabó Győző új vendéglátóhelyben gondolkodik

Szabó Győző 2015-ben lányával, Borival nyitotta meg Steamboo nevű japán stílusú éttermét, amely évekig a budapesti vendégek egyik kedvence volt. A pandémia miatt azonban be kellett zárnia a helyet, később pedig az épületnek helyet adó piacot is eladták, így az étterem végleg megszűnt.

A színész azonban nem szakadt el a vendéglátástól, sőt új terveken dolgozik.

Elmondása szerint egy barátságos kávézóban gondolkodik, ahol péksütik, reggelik és minipizzák is helyet kapnának, hogy egy kellemes, könnyed hangulatú helyet hozzon létre. Szabó Győző számára a főzés nem csupán munka, hanem alkotás is:

Ez olyan, mint a színészet, nagyon szeretek improvizálni, kreatívan hozzáállni egy szerephez, gondolkodni rajta, és ezzel a kreativitással igyekszem megcsinálni az ételeket is. Nekem nincsen receptkönyvem, mindent érzésre hagyatkozva készítek el”

– mondta. A színész azt is elárulta, hogy vendégszeretete gyermekkora óta meghatározza életét, szüleitől örökölte a főzés és a vendéglátás iránti szenvedélyt, így ha nem a színészi pályát választotta volna, ma valószínűleg ebben a világban dolgozna.

Szabó Győző bízik benne, hogy hamarosan újra belevághat egy új vendéglátóhely megnyitásába.