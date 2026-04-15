Súlyos balesetet szenvedett Szandi, három napig feküdt kómában az énekesnő

Szandi mindig is energikus és szenvedélyes személyiség volt, azonban ez az élet más területein is megmutatkozott. Nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is szerette feszegetni a határokat – írja a Bors.

Szandi

Az énekesnő nem csak a sportban kereste az extrém kihívásokat. Amatőr zsokéként versenyzett, és egyre veszélyesebb célokat tűzött ki maga elé.

Egyszerűen vonz engem a veszély és az adrenalin, és velem tényleg nem unalmas az élet, az biztos

– fogalmazott az énekesnő.

A fordulópontot egy súlyos lovasbaleset jelentette, amely után Szandi három napig kómában volt. Az eset során komoly sérüléseket szenvedett, és egy ideig még a beszédközpontja is károsodott.

Három napig voltam kómában. Rendesen megijesztett mindenkit, köztük engem is. Egy évig nem is ülhettem lóra a bevérzések miatt, aztán szerencsére meggyógyultam. Ráadásul a beszédközpontom is sérült, de az is helyreállt

– emlékezett vissza az énekesnő.

Bár Szandi nem tagadja meg a múltját, ma már sokkal tudatosabban él. Az életveszélyes élmények hatására átértékelte a prioritásait, különösen most, hogy hamarosan nagymama lesz.

Örömteli hírt osztott meg Szandi

Ahogy arról az Origo márciusban beszámolt, Szandi nagy bejelentést tett: lánya, Blanka első gyermekét várja. Az énekesnő lánya, Bogdán Blanka egy megható videóval tudatta a nagyvilággal, hogy férjével gyermeket várnak.