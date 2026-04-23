Balesetet szenvedett a TV2 híradósa

Ahogy korábban beszámoltunk róla, nemrég balesetet szenvedett Zavaros Eszter, a TV2 Mokka műsorvezetője, aki emiatt még a Győri Nemzeti Színházban sem tudott színpadra állni. Most újabb kellemetlen hír érkezett a csatornától: egy másik ismert arc, Szentpéteri Eszter is balesetet szenvedett - írja a Bors.

Szentpéteri Eszter, a TV2 híradósa - Fotó: Tények

A Tények műsorvezetője a közösségi oldalán számolt be a történtekről. Mint írta, nem indult jól a délutánja, azonban szerencsére személyi sérülés nem történt.

A beszámoló szerint egy autós párhuzamos parkolásból elindulva gyakorlatilag letarolta a kocsiját, majd nem akarta elismerni a felelősségét.

A helyszínelés két órán át tartott, ami – mint fogalmazott – fárasztó, de tanulságos volt számára. Kiemelte, hogy a helyszínen dolgozó rendőrök végig határozottak és udvariasak voltak, még akkor is, amikor a helyzet kezdett elmérgesedni.

Végül helyreállt a rend, az autó pedig már szervizben várja a javítást. A műsorvezető megjegyezte: néhány perccel a baleset előtt még arra gondolt, milyen jó lesz hamarosan hazaérni, később viszont már annak örült, hogy senki nem sérült meg, és hogy biztonságban haza tudott jutni – még ha többórás késéssel is.

Szentpéteri Eszter számára ráadásul nem ez volt az első balszerencsés eset az idén

Januárban egy ausztriai síelés során is megsérült: nem a pályán, hanem egy hütte csúszós padlóján esett el sícipőben, ami akkor is hosszabb kényszerpihenőt eredményezett.