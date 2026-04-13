Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Szigligeti Ivett összeomlás felé sodródik? Szakember figyelmeztet

Felfoghatatlan veszteséggel kell együtt élnie, és ez már a mindennapjait is teljesen felborította. A Szigligeti Ivett által megélt tragédia után az édesanya súlyos alvásproblémákkal küzd, ami akár komoly következményekhez is vezethet.
gyászDudás MiklósSzigligeti Ivett

A Szigligeti Ivett életét gyökeresen megváltoztató tragédia után az édesanya most egy vlogban beszélt arról, hogy azóta sem talál nyugalmat. Bár a felvételeken idilli családi pillanatok látszanak a horvát tengerparton, a valóság sokkal nehezebb: az alvás gyakorlatilag eltűnt az életéből – írj a Bors.

Szigligeti Ivett, SzigligetiIvett Budapest, 2016. július 17. Szigligeti Ivett, a Magyarország Szépe verseny televíziós döntőjének egyik résztvevője Bélavári Zita divattervező és egyben az egyik zsűritag által tervezett, népi motívumokkal díszített ruhájában a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisának 1-es stúdiójában 2016. július 17-én. A győztes a decemberi Miss World versenyen képviselheti Magyarországot Washingtonban. MTI Fotó: Mohai Balázs
Szigligeti Ivett és a gyász alvásprobléma veszélyei

A szakértők szerint a gyász alvásprobléma kezelése az egyik legnehezebb folyamat, amin egy ember keresztülmehet. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus úgy fogalmazott, hogy a gyász nem csupán érzelmi, hanem biológiai sokk is.

A szakember szerint ilyenkor az agy folyamatos készenléti állapotban marad. Ez azt jelenti, hogy az érintett hiába fekszik le, az elméje nem tud leállni: újra és újra átpörgeti a történteket, válaszokat keres, és próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant.

Ez az állapot vezet a tartós alváshiány következményei jelenséghez, amely hosszabb távon komoly problémákat okozhat. A gyakori ébredések, a felszínes alvás és a kimerültség egy idő után már a mindennapi működést is befolyásolja.

Mikor válik igazán veszélyessé?

A szakértő hangsúlyozza, hogy a gyász első szakaszában ez természetes reakció, azonban ha az állapot tartóssá válik, az már figyelmeztető jel. A gyász feldolgozása szakember segítségével ilyenkor kulcsfontosságú lehet.

Hosszabb ideig fennálló alváshiány esetén ugyanis a szervezet egyszerűen kimerül, ami akár teljes fizikai és mentális összeomláshoz is vezethet.

Nem kell egyedül végigcsinálni

A szakember szerint a legfontosabb üzenet minden érintett számára egyértelmű: segítséget kérni nem gyengeség. A támogatás keresése – legyen szó családról, barátokról vagy szakemberről – az öngondoskodás része.

A tragédia háttere

A 34 éves Dudás Miklóst január 5-én találták holtan budapesti lakásában. A körülmények sokkolták a közvéleményt, és az ügyben jelenleg is nyomozás folyik. A történtek nemcsak a családot, hanem az egész országot megrázták.

Lehet, hogy emiatt halt meg Dudás Miklós

Még nem zárták le a nyomozást a fiatalon meghalt világbajnok kajakozó ügyében, így a külső szakértők sem tudhatnak biztosat. Egy kriminológusnak tett fel pár kérdést a Bors Dudás Miklós rejtélyes halálával kapcsolatban. Mutatjuk mit, és mi volt rájuk a válasza.

 

