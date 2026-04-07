Durván támadják a gyermekei édesapját gyászoló Szigligeti Ivettet

Szigligeti Ivett a gyászáról és a felette ítélkező emberekről szólalt meg. Dudás Miki özvegye fontos dolgokra mutatott rá. Az anyuka a követőivel is megosztotta azokat a pillanatokat, ahol gyermekei, Nara és Miló az apjukra gondoltak: azt kérdezték, hozzá is ellátogat-e majd a nyuszi. Ezután elindultak egy családi, pár napos vakációra, ám emiatt többen is ítélkeztek a sztáranyuka felett, hívta fel a figyelmet a Bors Online.

Szigligeti Ivett keményen visszaüzent a kommentelőknek, akik szerint nem gyászolja megfelelően elhunyt párját, Dudás Miklóst

Fotó: Mediaworks

Szigligeti Ivett válaszolt a támadóinak

Ivett egy 24 órás történetben tette közzé a gyűlölködőknek címzett üzenetét az Instagramon, mondván: a gyász nem attól létezik, hogy valaki mennyit mutat belőle kifelé.

Attól, hogy valaki nem a közösségi médiában sír, még minden nap megéli a veszteséget

– írta az anyuka. Hozzátette: attól még, hogy pár napra pihenni ment, nem azt jelenti, hogy felfüggesztette a gyászolást, hanem egyszerűen próbál nem beleőrülni a gondolataiba. Azt is kiemelte: senkinek sem kívánja, hogy ezt átélje.

A mindennapjaim arról szólnak, hogy dolgozom, helyt állok anyaként, és próbálok mindent megtenni azért, hogy a gyermekeimnek egy kicsit könnyebb legyen feldolgozni az Apukájuk hiányát

– mondta a gyermekeit egyedül nevelő nő, aki kiemelte, elege van abból, hogy az emberek jó ötletnek vélik megmondani neki, hogyan élje meg a gyászát, vagy mit kellene éreznie.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Megtörte a csendet Szigligeti Ivett Dudás Miklós halálával kapcsolatban

Halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult nyomozás a januárban, 34 éves korában meghalt világbajnok kajakozó halála ügyében. Dudás Miklós menyasszonya mostanáig nem beszélt a nyomozásról és érzéseiről kamerák előtt, most végre megtette.

Máig halott szerelmével, Dudás Miklóssal beszélget Szigligeti Ivett

„Beszélek Hozzád, csak már nem hallom a válaszod.” Három hónap után sem fogadja el gyermekei édesanyja, hogy Dudás Miklós meghalt, ilyen üzeneteket posztol.