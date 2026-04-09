Életveszélyes támadás érte a Família Kft. sztárját, kórházba került

Az agresszív macska súlyos sérüléseket és fertőzést okozott a házaspárnak. A sztár nehéz napokon van túl – számolt be róla a Bors.

Váratlan támadás után műtőasztalra került a Famlia Kft. sztárja.

Fotó: MTVA/MédiaKlikk

Kórházba került a Família Kft. sztárja és férje is

A történet akkor kezdődött, amikor oltásra próbálták vinni a cicákat, de az egyik állat agresszívan viselkedett.

Szerettük volna oltásra vinni a cicákat az állatorvoshoz, amikor a fiatalabbik macska nem akart bemenni a cicatartókosárba. Segítséget kértem a férjemtől, de Kormi odakapott a kezéhez, és majdnem teljesen átharapta a tenyere szélét

– idézte fel a színésznő.

A férj állapota gyorsan romlott, lázas lett, és végül sebészeti ellátásra szorult. Bár felépült, a történet nem ért véget, mert később ismét megpróbálták beoltani a macskát. Ezúttal Dzsupin Ibolya lett az állat támadásának célpontja, aki súlyos harapásokat és karmolásokat szenvedett. Állapota gyorsan romlott, a fertőzés jelei megjelentek, és sürgős műtéti beavatkozásra volt szükség.

Másnap reggelre viszont a kezem dagadni kezdett, a gyulladást jelző piros csík egészen a hónom aljáig kúszott fel, rázott a hideg, lázas lettem. Reggel újfent rohantunk a baleseti sebészetre, ahol én is kaptam antibiotikumot, és az is kiderült, hogy az én sebemet is fel kell tárni

– mesélte.

A színésznő hangsúlyozta, hogy az állatharapások rendkívül veszélyesek, és azonnali orvosi ellátást igényelnek. A történtek után a család elvesztette a bizalmát a macskában, és fontolgatják, hogy megválnak tőle. Döntésükben az is szerepet játszik, hogy unokáik biztonságát nem akarják kockáztatni.

Fájdalmas beavatkozáson esett át a Família Kft. idős színésze

A Família Kft. egy másik szereplője is kórházba került nemrég. A 97 éves Baranyi Lászlón komoly fogászati beavatkozást hajtottak végre, amely során több fogát is eltávolították, hogy új fogsort készíthessenek számára. A színész elmondása szerint a beavatkozás kifejezetten megterhelő volt, de már túl van a nehezén. Hozzátette, az új fogsorral akár „a következő száz évre” is tervez.

385 rész készült a legendás magyar sorozatból

Az Família Kft. a ’90-es évek egyik legsikeresebb magyar sorozata volt, amely Gát György nevéhez fűződik. Korábbi cikkünk egy fotóválogatáson keresztül idézi fel a kultikussá vált televíziós sorozat hangulatát és szereplőit. A sorozat 1991 és 1999 között futott, és az első hazai gyártású szituációs komédiaként vált meghatározóvá.