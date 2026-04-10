Marics Peti is megszólalt T. Danny drogbotránya kapcsán

A T. Danny körüli botrány hetek óta uralja a közösségi médiát, miután a fiatal előadó saját dokumentum-sorozatában őszintén beszél élete legnehezebb időszakáról – írja a Bors.

T. Danny

Fotó: Mediaworks

A A maszk mögött című dokumentum-sorozatban T. Danny részletesen mesél arról, hogyan sodródott egyre mélyebbre a drogok világában.

A rapper állapotát a környezete is egyre nehezebben viselte. Barátja és pályatársa, Marics Peti is megszólalt, és elárulta, hogy egy idő után már tudatos döntés volt, hogy nem hívták fellépésekre.

„A legutolsó Arénánkra most nem hívtuk a Danit, mert el kellett azzal a kérdéssel is játszanunk, hogy mi van akkor, ha számolunk vele, de nem érkezik meg” – mondta Marics Peti.

Sokszor a színpadon is látszott rajta szerintem, hogy nagy a baj

– tette hozzá.

T. Danny vallomásából kiderült, hogy a drogproblémák mögött komoly lelki terhek húzódtak meg. Erről többet a Bors oldalán olvashat.

Ennyi pénzt költött T. Danny drogokra havonta

Ahogy arról az Origo a napokban beszámolt, A maszk című dokumentumfilm-sorozatban T. Danny őszintén beszél múltjáról. Elmondása szerint havi szinten 12-15 millió forint ment el, nagyrészt drogokra, miközben már a saját tartalékait is felélte. Egy ponton már nem csak mentálisan, hanem fizikailag is jelezte a teste, hogy ez így nem fog sokáig működni.