Marics Peti kitálalt T. Dannyről

T. Danny droghasználatával és viselkedési problémáival kapcsolatos hírek hosszú ideig találgatások tárgyát képezték, míg végül maga a zenész is megszólalt. A később megjelent dokumentumfilmben családtagok, barátok és kollégák is beszéltek a történtekről, feltárva a háttérben zajló nehézségeket – írja a Bors.

Marics Peti más úton próbált segíteni T. Dannynek

A helyzet sokakat megdöbbentett, köztük Marics Petit is, aki közelről követte az eseményeket. Marics Peti elmondása szerint már korábban is ismerte T. Dannyt, és a kapcsolatuk a kezdetektől baráti volt. A zenész hangsúlyozta, hogy soha nem fordított hátat neki, még a legnehezebb időszakokban sem.

„A szűk baráti körömben mind attól féltünk, hogy ebbe akár bele is halhat, hiszen tízből hat embernek hamarabb megadja magát a szíve” – mondta Marics Peti.

Próbáltam egy olyan személy lenni, aki társa és barátja marad ebben a helyzetben. Nem akartam semmiféleképpen beállni a sorba, és nem akartam, hogy azt érezze, hogy ha váltunk két szót, én már megpróbálom megváltani az életét, vagy megmondani, hogy mi a helyes

– tette hozzá.

A maszk mögött című dokumentumfilmben a rapper a nyilvánosság előtt is vállalta, milyen nehéz időszakon ment keresztül. T. Danny őszintén beszélt drogfüggőségéről és arról a pillanatról, ami végleg kijózanította. A droghasználat, különösen az orron át szippantott serkentőszerek (például kokain, metamfetamin) rendszeres használata súlyos, gyakran visszafordíthatatlan nyálkahártya- és porcsorvadást okoz az orrban. Ez következhetett be Danny esetében is.

Kétrészes dokumentumfilm jelent meg T. Dan­ny­ről a Crea­tor TV strea­ming­csa­tor­ná­ján, A maszk mögött címmel. Rengeteg sikeres fellépésen van túl a rapper, de súlyos kokainfüggőség alakult ki nála. T. Danny mellett azonban a családja és a barátai kitartottak, és legyűrte a drogokat.