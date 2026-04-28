T. Danny tisztázta, hogy lesz-e rajta maszk a Megasztárban?

T. Danny új esélyt kapott a Megasztárban, és most egy egész ország előtt bizonyíthatja, hogy képes maga mögött hagyni élete egyik legsötétebb időszakát. A népszerű rapper hónapok óta takarja az arcát, és most kiderült: komoly, fájdalmas beavatkozás vár rá, ezért az élő adásokban sem veheti le a maszkot – derül ki a Bors cikkéből.

T. Danny

Fotó: Mediaworks

T. Danny a Megasztárban

A zenész őszintén beszélt arról is, hogy korábbi mélyrepülése súlyos következményekkel járt a karrierjére nézve. Több nagyszabású felkérésről, műsorvezetői lehetőségről és tévés szereplésről is lemaradt, mert saját bevallása szerint nem volt olyan állapotban, hogy felelősséget vállaljon értük.

Most azonban új fejezet nyílhat előtte. A Megasztár zsűritagjaként nemcsak szakmailag kell helytállnia, hanem emberileg is bizonyítania kell. Ahogy fogalmazott, megmutathatja az embereknek, „mennyire ott tud lenni fejben”.

A kérdés már csak az, hogy T. Danny élni tud-e ezzel a hatalmas lehetőséggel.

A legnagyobb kérdés továbbra is az, mikor láthatják végre maszk nélkül T. Dannyt. A rapper elmondta, hogy az orra miatt még várnia kell a végső beavatkozásra, erre biológiai és orvosi okokból legalább fél év múlva kerülhet sor. Pontos időpont még nincs, de nagy reményei szerint a műtét még idén megtörténhet. Ez azt jelenti, hogy a Megasztár előválogatóján biztosan maszkban szerepel, ráadásul nem egyszerű implantátumról, hanem komolyabb orvosi folyamatról van szó.

T. Danny új száma

Új dallal jelentkezett a hazai zenei élet egyik ismert előadója, amely ismét erős reakciókat váltott ki a hallgatókból. T. Danny legfrissebb száma sokak szerint egyértelműen egy korábbi kapcsolat fájdalmát idézi fel, és újraindította a találgatásokat a múltjáról.

T. Danny kendőzetlenül vallott a drogügyeiről

Az ország egyik legismertebb fiatal előadója hosszú hónapok hallgatása után végre megtörte a csendet, és őszintén beszélt arról az időszakról, amikor szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. T. Danny elmondása szerint a háttérben komoly lelki küzdelmek, belső bizonytalanságok és a hirtelen jött sikerrel járó nyomás húzódott meg, amelyekkel egy idő után már nem tudott egyedül megbirkózni.