Legközelebbi barátai kiállnak a pokol bugyraiból visszatérő T. Danny mellett

„A maszk mögött” című alkotás nemcsak egy sztár bukásáról és talpra állásáról mesél, hanem egy egész közösség történetét tárja fel. A film premierjén ott voltak a rapper közeli barátai is, akik a kétrészes dokumentumfilmben személyes élményeiken keresztül adtak még mélyebb képet a rapper félelmetes mértékű kokainfogyasztása körüli hercehurcákról. A Borsnak két ismert sztár mesélt arról, hogyan látják, milyen embernek ismerték meg T. Dannyt.
T. Danny családja rettegett a mindennapokban
A fiatal rapper legsötétebb időszakát feldolgozó történet egyik legmegrázóbb szála a család szemszögéből rajzolódik ki: T. Danny testvére, Telegdy Ádám őszintén beszélt arról a sorozat első részében, milyen volt kívülről végignézni a zuhanást. Szavai jól érzékeltetik azt a folyamatos félelmet, amelyben élt:
Rettegtem, hogy egyszer tényleg azzal hívnak, hogy ennyi volt… volt egy időszak, amikor szinte biztos voltam benne, hogy ez a telefon egyszer rossz hírt hoz.
„Nagyon büszke vagyok rá, hogy elkészítette ezt a filmet”
A bemutatón ott volt két közeli barát, Mihályfi Luca és Hegyes Berci is, akik nemcsak nézőként, hanem személyes érintettként élték meg a filmet. A Bors velük beszélgetett arról, hogyan látják most Danit, és mit jelent számukra ez a történet.
Nekem a legtöbb kontaktom vele a Dancing with the Starsból van, segítettem koreográfiát összerakni neki és a párjának. Ott egy halálcuki embert ismertem meg benne, előtte is jártam a koncertjeire, kedveltem a zenéjét, de innentől vált személyesség a kapcsolatunk
– mesélte Hegyes Berci.
Mihályfi Luca szintén közeli kapcsolatukról mesélt, amely egy közös dal kapcsán mélyült el:
Mi 2024-ben dolgoztunk együtt egy közös dalon, A rossz ötlet kapcsán, akkor ismertem meg Danit jobban. De előtte is találkoztunk már a zenei berkeken belül. Amióta ismerem, tök jóban vagyunk. Tudom, hogy egy nagyon kedves és jópofa srác, nagyon büszke vagyok rá, hogy elkészítette ezt a filmet, és várom, hogy mi lesz belőle. Szerintem nagyon vicces a Dani, ez az egyik szuperképessége
– nevetett Luca.
„Tiszteletreméltó, hogy egy mélypontról így fel tudott jönni”
A barátok szerint a legfontosabb üzenet az, hogy a mélypontból is van visszaút. Luca ezt így fogalmazta meg:
Nagyon erős és nagyon jól csinálta, hogy az utóbbi hónapokban ennyire visszahozta magát, ilyen csodálatos formájába. Tiszteletreméltó, hogy egy mélypontról így fel tudott jönni, ilyen egészséges, kerek énjét tudja újra mutatni és képviselni önmagát.
Hogy a rapper pokoltúráján mikor jött el az a mélypont, hogy nem tudott többet tükörbe nézni, és hogy T. Danny orrával kapcsolatos találgatásokra végül milyen válasz érkezik, az A maszk mögött második epizódjából derülhet ki.
Az ország egyik legismertebb fiatal előadója hosszú hónapok hallgatása után végre megtörte a csendet, és őszintén beszélt arról az időszakról, amikor szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. T. Danny elmondása szerint a háttérben komoly lelki küzdelmek, belső bizonytalanságok és a hirtelen jött sikerrel járó nyomás húzódott meg, amelyekkel egy idő után már nem tudott egyedül megbirkózni.
Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze kendőzetlen őszinteséggel beszélt a hazai zenei élet sötétebb oldaláról és a droghasználat veszélyeiről. T. Danny neve is szóba került, akinek állapota miatt egyre többen aggódnak, és akinek Szabi személyes, figyelmeztető üzenetet küldött.