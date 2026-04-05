Legközelebbi barátai kiállnak a pokol bugyraiból visszatérő T. Danny mellett

„A maszk mögött” című alkotás nemcsak egy sztár bukásáról és talpra állásáról mesél, hanem egy egész közösség történetét tárja fel. A film premierjén ott voltak a rapper közeli barátai is, akik a kétrészes dokumentumfilmben személyes élményeiken keresztül adtak még mélyebb képet a rapper félelmetes mértékű kokainfogyasztása körüli hercehurcákról. A Borsnak két ismert sztár mesélt arról, hogyan látják, milyen embernek ismerték meg T. Dannyt.

T. Danny a gondok ellenére nem veszítette el a barátait

T. Danny családja rettegett a mindennapokban

A fiatal rapper legsötétebb időszakát feldolgozó történet egyik legmegrázóbb szála a család szemszögéből rajzolódik ki: T. Danny testvére, Telegdy Ádám őszintén beszélt arról a sorozat első részében, milyen volt kívülről végignézni a zuhanást. Szavai jól érzékeltetik azt a folyamatos félelmet, amelyben élt:

Rettegtem, hogy egyszer tényleg azzal hívnak, hogy ennyi volt… volt egy időszak, amikor szinte biztos voltam benne, hogy ez a telefon egyszer rossz hírt hoz.

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy elkészítette ezt a filmet”

A bemutatón ott volt két közeli barát, Mihályfi Luca és Hegyes Berci is, akik nemcsak nézőként, hanem személyes érintettként élték meg a filmet. A Bors velük beszélgetett arról, hogyan látják most Danit, és mit jelent számukra ez a történet.

Nekem a legtöbb kontaktom vele a Dancing with the Starsból van, segítettem koreográfiát összerakni neki és a párjának. Ott egy halálcuki embert ismertem meg benne, előtte is jártam a koncertjeire, kedveltem a zenéjét, de innentől vált személyesség a kapcsolatunk

– mesélte Hegyes Berci.

Mihályfi Luca szintén közeli kapcsolatukról mesélt, amely egy közös dal kapcsán mélyült el:



Mi 2024-ben dolgoztunk együtt egy közös dalon, A rossz ötlet kapcsán, akkor ismertem meg Danit jobban. De előtte is találkoztunk már a zenei berkeken belül. Amióta ismerem, tök jóban vagyunk. Tudom, hogy egy nagyon kedves és jópofa srác, nagyon büszke vagyok rá, hogy elkészítette ezt a filmet, és várom, hogy mi lesz belőle. Szerintem nagyon vicces a Dani, ez az egyik szuperképessége

– nevetett Luca.