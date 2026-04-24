Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Rendkívüli

Oroszország megküldte az utolsó figyelmeztetést: szörnyű dolog jöhet

Hoppá!

Durva különbségre derült fény: nem úgy működik a testünk, ahogy hittük

T. Danny

T. Danny új dalában robbantotta a bombát – beindultak a találgatások

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új dallal jelentkezett a hazai zenei élet egyik ismert előadója, amely ismét erős reakciókat váltott ki a hallgatókból. T. Danny legfrissebb száma sokak szerint egyértelműen egy korábbi kapcsolat fájdalmát idézi fel, és újraindította a találgatásokat a múltjáról.
T. Dannyaggodalomszakítás

T. Danny új száma rövid idő alatt komoly nézettséget ért el, és a kommentelők egy része úgy látja, hogy a dalszöveg egyértelműen a múltbeli szerelmi csalódásról szól. Többen együttérzésüket fejezték ki, mások viszont arra biztatják, hogy próbáljon továbblépni – tájékoztat a Bors.

T. Danny új dala ismét mély érzelmeket hozott felszínre
Fotó: Mediaworks

Az előadó korábban sem rejtette véka alá érzéseit, dalai gyakran személyes élményekből táplálkoznak. A mostani szöveg is egy elvesztett kapcsolat emlékét idézi fel, amely a rajongók szerint még mindig erősen hat rá.

A rapper és Kecskés Enikő kapcsolata 2023-ban kezdődött, és bár egy ideig titokban tartották, később nyilvánosan is vállalták egymást. A szakításuk 2024-ben vált véglegessé, amelyet mindkét fél számára megterhelő időszak követett.

A közösségi médiában megjelent reakciók alapján sokan úgy érzik, hogy a művész még mindig a múlt feldolgozásával küzd, ugyanakkor többen kiemelik, hogy éppen ez az őszinteség ad különleges erőt a zenéjének.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!