T. Danny új dalában robbantotta a bombát – beindultak a találgatások

T. Danny új száma rövid idő alatt komoly nézettséget ért el, és a kommentelők egy része úgy látja, hogy a dalszöveg egyértelműen a múltbeli szerelmi csalódásról szól. Többen együttérzésüket fejezték ki, mások viszont arra biztatják, hogy próbáljon továbblépni – tájékoztat a Bors.

T. Danny új dala ismét mély érzelmeket hozott felszínre

Az előadó korábban sem rejtette véka alá érzéseit, dalai gyakran személyes élményekből táplálkoznak. A mostani szöveg is egy elvesztett kapcsolat emlékét idézi fel, amely a rajongók szerint még mindig erősen hat rá.

A rapper és Kecskés Enikő kapcsolata 2023-ban kezdődött, és bár egy ideig titokban tartották, később nyilvánosan is vállalták egymást. A szakításuk 2024-ben vált véglegessé, amelyet mindkét fél számára megterhelő időszak követett.

A közösségi médiában megjelent reakciók alapján sokan úgy érzik, hogy a művész még mindig a múlt feldolgozásával küzd, ugyanakkor többen kiemelik, hogy éppen ez az őszinteség ad különleges erőt a zenéjének.