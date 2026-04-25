Megdöbbentő titkot árult el Tallós Rita

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula kapcsolata ma már szoros, de idáig hosszú és nehéz út vezetett. Évekig nem beszéltek egymással, a családi konfliktusok és a válás nyomot hagytak mindkettőjük életén – írja a Bors.

Tallós Rita és lánya ugyanazt a diagnózist kapta

A színésznő a műsorban elárulta, mi állt az elhidegülés hátterében.

Volt 5-6 év, amikor nem is beszéltünk. Neki is meg kellett emésztenie sok mindent az életünkből: a családot, a válást, nagyon sok történést”

– mondta Tallós Rita.

A fordulatot egy váratlan diagnózis hozta meg. Kiderült, hogy lánya ADHD-val küzd, majd később az is, hogy ő maga is érintett.

Kiderült, hogy ADHD-s, engem is elküldött vizsgálatra, és én is az vagyok. Sok mindenre választ kaptunk. Ha ezt korábban tudjuk, talán könnyebb lett volna”

– nyilatkozta a színésznő.

Tallós Rita azt is hangsúlyozta, hogy kapcsolatuk már azelőtt rendeződött, hogy közösen szerepeltek volna az Ázsia Expresszben, a műsor csak tovább erősítette köteléküket.

Szörnyű balesetet szenvedett az Ázsia Expressz sztárja

Barbinek Paula motorbalesetet szenvedett ma délelőtt Budapesten, és a mentő kórházba szállította. Az Ázsia Expressz sztárja mellett végig ott volt édesanyja, Tallós Rita, aki megnyugtatta a rajongókat, hogy nincs nagy baj.