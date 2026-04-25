Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Olvasta?

Tallós Rita

Megdöbbentő titkot árult el Tallós Rita

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszú hallgatás után végre megtört a jég: Tallós Rita a Mokka adásában őszintén beszélt arról a fájdalmas időszakról, amikor lányával teljesen megszakadt a kapcsolata. Tallós Rita születésnapja kapcsán idézte fel a múlt nehézségeit és a kibékülés történetét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula kapcsolata ma már szoros, de idáig hosszú és nehéz út vezetett. Évekig nem beszéltek egymással, a családi konfliktusok és a válás nyomot hagytak mindkettőjük életén – írja a Bors

Tallós Rita – Fotó: MW Bulvár
Fotó: MW Bulvár

Tallós Rita és lánya ugyanazt a diagnózist kapta

A színésznő a műsorban elárulta, mi állt az elhidegülés hátterében.

Volt 5-6 év, amikor nem is beszéltünk. Neki is meg kellett emésztenie sok mindent az életünkből: a családot, a válást, nagyon sok történést”

– mondta Tallós Rita.

A fordulatot egy váratlan diagnózis hozta meg. Kiderült, hogy lánya ADHD-val küzd, majd később az is, hogy ő maga is érintett.

Kiderült, hogy ADHD-s, engem is elküldött vizsgálatra, és én is az vagyok. Sok mindenre választ kaptunk. Ha ezt korábban tudjuk, talán könnyebb lett volna”

– nyilatkozta a színésznő.

Tallós Rita azt is hangsúlyozta, hogy kapcsolatuk már azelőtt rendeződött, hogy közösen szerepeltek volna az Ázsia Expresszben, a műsor csak tovább erősítette köteléküket.

Szörnyű balesetet szenvedett az Ázsia Expressz sztárja

Barbinek Paula motorbalesetet szenvedett ma délelőtt Budapesten, és a mentő kórházba szállította. Az Ázsia Expressz sztárja mellett végig ott volt édesanyja, Tallós Rita, aki megnyugtatta a rajongókat, hogy nincs nagy baj.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!