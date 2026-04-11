Kiderült az igazság T. Danny pokláról – családja folyamatos rettegésben élt

T. Danny hosszú időn át botrányok és találgatások középpontjában volt, most azonban a róla készült dokumentumfilm olyan részleteket is megmutatott, amelyekből kiderül, min ment keresztül a zenész és a családja. A megszólalások alapján T. Danny édesanyja és családja szinte folyamatos félelemben élt, miközben abban reménykedtek, hogy eljön az a pont, amikor a rapper elfogadja a segítséget, és végre elindul T. Danny gyógyulása, lezárva a drogfüggősége körüli nehéz időszakot – írja a Bors.

T. Danny története során az édesanyja attól rettegett, hogy egyszer megérkezik a végzetes hívás Fotó: MW/Szabolcs László

Egy telefonhívástól rettegett a család – T. Danny története a legmélyebb félelmekről szól

A dokumentumsorozat egyik legmegrázóbb része, amikor T. Danny édesanyja már nem tudja visszatartani a könnyeit. Elmondása szerint minden egyes nap rettegéssel telt, hiszen folyamatosan ott lebegett a levegőben a gondolat: vajon meddig tart ez az állapot, és lesz-e még esély a változásra.

A család számára nemcsak az volt nehéz, amit a külvilág látott, hanem az is, ami a zárt ajtók mögött zajlott. T. Danny családja sokáig próbálta kezelni a helyzetet, de egy ponton világossá vált, hogy külső segítség nélkül nem tudnak továbblépni. A bizonytalanság, a félelem és a tehetetlenség olyan nyomást helyezett rájuk, amit egyedül már nem bírtak el.

A testvér, Telegdy Ádám szerint szinte elkerülhetetlen volt, hogy eljöjjön egy mélypont. Úgy fogalmazott, mindannyian érezték, hogy lesz egy határ, amely után T. Danny már kénytelen lesz szembenézni a saját helyzetével. A legnagyobb kérdés azonban az volt, hogy ez a pont még időben érkezik-e — vagy már késő lesz.

A legrosszabb forgatókönyv gondolata végig ott volt a fejükben. Az a bizonyos telefonhívás, amitől minden szülő retteg, szinte állandóan ott motoszkált bennük. T. Danny édesanyja bevallotta, hogy voltak pillanatok, amikor attól félt, egyszer csak közlik vele: a fia már nem ébredt fel.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy végül szakemberhez fordultak. A T. Danny dokumentumfilm szerint első körben még a zenész nélkül keresték fel az addiktológust, hogy megértsék, milyen lépésekre van szükség egy ilyen helyzetben. Később azonban már tudatosan próbálták őt is rávenni arra, hogy elfogadja a segítséget.