Tolvai Reni úgy felforrósítja a hangulatot, hogy szinte a poklot idézi meg – videó

A Feel the Fire című dalhoz készült videóban Tolvai Reni a hazai DJ-vel, Yaminával dolgozott együtt. A klip hangulata már az első képkockáktól kezdve intenzív: látványos fények, erőteljes vizuális elemek és karakteres megjelenés jellemzi – írja a Bors.

Tolvai Reni

Fotó: Szabolcs László

Tolvai Reni a legforróbbak között

Az énekesnő nem fogta vissza magát a forgatáson: merész ruhákban, bőrszettekben és feltűnő összeállításokban látható, amelyek tovább erősítik a klip tüzes atmoszféráját.

A látvány és a zene együttese egyértelműen a szenvedélyre és az energiára épít.

A rajongók azonnal reagáltak a videóra, sokan dicsérték az énekesnő megjelenését és a klip hangulatát. Többen már előre a „legforróbb” videók közé sorolták az alkotást.

A hozzászólók között feltűnt Herceg Erika is, aki rövid, de annál lelkesebb reakcióval jelezte véleményét.

Tolvai Reni új klipje így nemcsak zeneileg, hanem vizuálisan is erősen indít, és úgy tűnik, sikerült ismét felkeltenie a közönség figyelmét.

Tolvai Reni a magyar Beyoncé? Fotókon a vadító énekesnő

Tolvai Reni újra elkápráztatta rajongóit egy merész és csillogó fotósorozattal. Az énekesnőt sokan a világhírű Beyoncéhoz hasonlították, vadító arany öltözéke és magabiztos kisugárzása elkápráztatta rajongóit.

Tolvai Reni nem bír magával: dögös képpel hergeli a rajongókat

Merész, vadító fotóval lepte meg rajongóit a népszerű énekesnő. Tolvai Reni legújabb Instagram-bejegyzésében igéző, vad tekintettel, szexi felsőben hívta fel magára a figyelmet – a kép pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.