Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Tóth Gabi

Különleges ruhában ment szavazni Tóth Gabi – mutatjuk!

A 2026-os országgyűlési választások napján már a reggeli órákban élénk aktivitás volt tapasztalható a közéletben és a közösségi médiában is. Tóth Gabi is korán jelentkezett be, és egy videóval jelezte, hogyan készül a szavazásra.
Tóth GabiFideszVálasztás 2026

Tóth Gabi a választás napján egy energikus hangulatú videóval hívta fel magára a figyelmet, amelyben tánccal és látványos megjelenéssel jelezte részvételét a voksolásban. A felvételen narancssárga ruházatban látható, ami politikai állásfoglalásként is értelmezhető - tájékoztat a Bors.

Tóth Gabi posztjában követőit is arra buzdította, hogy éljenek szavazati jogukkal.
Tóth Gabi posztjában követőit is arra buzdította, hogy éljenek szavazati jogukkal  - Fotó: MW Bulvár

A közösségi médiában megosztott tartalom nemcsak a szórakoztatást szolgálta, hanem egyértelmű üzenetet is közvetített. Az öltözék és a választott zene is egy irányba mutatott, miközben az énekesnő aktív részvételre ösztönözte a követőit.

A hírességek megszólalásai jelentős hatással lehetnek a közvéleményre, különösen egy kiemelt politikai esemény napján. Az ilyen megjelenések növelhetik az érdeklődést és a részvételi hajlandóságot is.

@tothgabiofficial Indulunk szavazni!!!🇭🇺🇭🇺🧡 #fidesz #hajrámagyarország🇭🇺🇭🇺🇭🇺 ♬ eredeti hang - 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗭𝘀𝗼𝗹𝘁

Tóth Gabi egyértelmű üzenetet küldött – ezt látni kell

Videóban állt ki Orbán Viktor mellett az énekesnő a kampány hajrájában. Tóth Gabi arról beszélt, hogy számára Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a miniszterelnökre adja a szavazatát.

 

