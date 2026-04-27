Testvérből ellenség? Durván elfajult Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata

Az elmúlt években többször is reflektorfénybe került Tóth Gabi és Tóth Vera viszonya, amely mára egyre feszültebbé vált. A Tóth Gabi és Tóth Vera testvérháborúja nem új keletű, hiszen korábban is voltak nyilvános konfliktusok, azonban most úgy tűnik, minden eddiginél komolyabb a helyzet – írja a Bors.

Tóth Gabi és Tóth Vera — a testvérháború előtt még szoros volt a kapcsolatuk Fotó: MW Bulvár

Tóth Gabi és Tóth Vera konfliktusa egyre mélyül – újabb töréspont a kapcsolatukban

A Tóth testvérek egykor kifejezetten szoros kapcsolatot ápoltak, közös fellépéseken és zenei projektekben is rendszeresen együtt dolgoztak. A Megasztár sikerek után közös fellépések időszaka azonban 2012 körül megtört, amikor Gabi nyilvánosan kritizálta Vera menedzserét. A vita hátterében az állt, hogy nem engedélyezték a közös koncerteket, ami komoly feszültséget okozott közöttük.

A helyzet később sem javult igazán. A Tóth Gabi válása Krausz Gáborral újabb törést hozott a családi kapcsolatokban. A séf és Vera között jó viszony alakult ki, ami tovább bonyolította az amúgy is érzékeny helyzetet. Bár a család próbálta elkerülni a nyílt konfliktust, a háttérben egyre nőtt a feszültség.

A legutóbbi konfliktus egyik kiváltó oka a Megasztár botrány volt. Tóth Vera élesen kritizálta a műsort, amelyben húga zsűritagként szerepelt. A kemény kijelentések – amelyek szerint a műsor „méltatlan” és „szenny” – különösen rosszul estek Gabinak. Ő maga is elismerte, hogy egy ilyen nyilvános kritika után nehéz ugyanúgy viszonyulni a testvéréhez.

A Tóth Gabi politika témája szintén tovább mélyítette az ellentéteket. Míg Gabi évek óta nyíltan vállalja politikai álláspontját, addig Vera a választások előtt fejezte ki véleményét az ellenkező oldalon. Ez a különbség újabb konfliktusforrássá vált, és a jelek szerint most már odáig fajult a helyzet, hogy a testvérek egyáltalán nem kommunikálnak egymással.

A történet különösen szomorú, hiszen a két énekesnő pályája szorosan összefonódott, és sokáig példát mutattak a közönségnek testvéri összetartásból. A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja, hogy a Tóth testvérek vitája még mindig nem ért véget, és egyelőre nem látszik, mikor rendeződhet a kapcsolatuk.