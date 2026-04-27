Testvérből ellenség? Durván elfajult Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata

Újabb fordulatot vett a Tóth testvérek kapcsolata, amely az elmúlt években többször is a nyilvánosság előtt került mélypontra. Tóth Gabi és Tóth Vera viszonya most állítólag annyira megromlott, hogy már nem is beszélnek egymással.
Az elmúlt években többször is reflektorfénybe került Tóth Gabi és Tóth Vera viszonya, amely mára egyre feszültebbé vált. A Tóth Gabi és Tóth Vera testvérháborúja nem új keletű, hiszen korábban is voltak nyilvános konfliktusok, azonban most úgy tűnik, minden eddiginél komolyabb a helyzet – írja a Bors.

Tóth Gabi és Tóth Vera — a testvérháború előtt még szoros volt a kapcsolatuk

Tóth Gabi és Tóth Vera konfliktusa egyre mélyül – újabb töréspont a kapcsolatukban

A Tóth testvérek egykor kifejezetten szoros kapcsolatot ápoltak, közös fellépéseken és zenei projektekben is rendszeresen együtt dolgoztak. A Megasztár sikerek után közös fellépések időszaka azonban 2012 körül megtört, amikor Gabi nyilvánosan kritizálta Vera menedzserét. A vita hátterében az állt, hogy nem engedélyezték a közös koncerteket, ami komoly feszültséget okozott közöttük.

A helyzet később sem javult igazán. A Tóth Gabi válása Krausz Gáborral újabb törést hozott a családi kapcsolatokban. A séf és Vera között jó viszony alakult ki, ami tovább bonyolította az amúgy is érzékeny helyzetet. Bár a család próbálta elkerülni a nyílt konfliktust, a háttérben egyre nőtt a feszültség.

A legutóbbi konfliktus egyik kiváltó oka a Megasztár botrány volt. Tóth Vera élesen kritizálta a műsort, amelyben húga zsűritagként szerepelt. A kemény kijelentések – amelyek szerint a műsor „méltatlan” és „szenny” – különösen rosszul estek Gabinak. Ő maga is elismerte, hogy egy ilyen nyilvános kritika után nehéz ugyanúgy viszonyulni a testvéréhez.

A Tóth Gabi politika témája szintén tovább mélyítette az ellentéteket. Míg Gabi évek óta nyíltan vállalja politikai álláspontját, addig Vera a választások előtt fejezte ki véleményét az ellenkező oldalon. Ez a különbség újabb konfliktusforrássá vált, és a jelek szerint most már odáig fajult a helyzet, hogy a testvérek egyáltalán nem kommunikálnak egymással.

A történet különösen szomorú, hiszen a két énekesnő pályája szorosan összefonódott, és sokáig példát mutattak a közönségnek testvéri összetartásból. A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja, hogy a Tóth testvérek vitája még mindig nem ért véget, és egyelőre nem látszik, mikor rendeződhet a kapcsolatuk.

 

