Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

V-tech

20 év után visszatért a V-Tech – így robbant be a legendás duó

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Húsz év után ismét színpadra állt a legendás duó, látványos koncerttel tért vissza az MVM Dome-ban. A V-Tech duója, Kefir és Szamóca több mint tízezer rajongó előtt bizonyította: a dalaik ma is ugyanúgy működnek, mint egykor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
V-techMVM Domekoncert

A  V-Tech duója számára a koncert nemcsak zenei esemény volt, hanem érzelmi találkozás is. A fellépés előtt mindketten feszülten készültek, a kulisszák mögött pedig arról beszéltek, hogy életük egyik legfontosabb pillanatára készülnek - tájákoztat a Bors.

A V-Tech visszatérése érzelmes pillanatokat hozott az arénában
A V-Tech visszatérése érzelmes pillanatokat hozott az arénában
Fotó: Mediaworks Archív

Így robbant be a V-Tech

A színpadra lépve gyorsan oldódott a feszültség, a közönség reakciója minden várakozást felülmúlt. Szamóca elárulta, hogy a meghatottság miatt többször is elérzékenyült, ezért napszemüveg mögé rejtette a könnyeit, míg Kefir már a főpróbán is nehezen birkózott meg az érzelmekkel.

Az első szólólemezemen volt egy dal, ami arról szól, hogy én mindig a szívemre hallgatok, nem hallgatok senki másra csak a szívemre. Ezt tanácsolom nektek is, hogy mindig mindenkor hallgassatok a szívetekre. Én megyek a szívem után, menjetek ti is!

- fogalmazott Kefir.

A produkció látványvilágát profi csapat segítette, ami hozzájárult a nagyszabású show sikeréhez. A koncert végén a két zenész együtt köszönte meg a közönség támogatását, hangsúlyozva: ez az este számukra is felejthetetlen marad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
