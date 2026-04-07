20 év után visszatért a V-Tech – így robbant be a legendás duó

A V-Tech duója számára a koncert nemcsak zenei esemény volt, hanem érzelmi találkozás is. A fellépés előtt mindketten feszülten készültek, a kulisszák mögött pedig arról beszéltek, hogy életük egyik legfontosabb pillanatára készülnek - tájákoztat a Bors.
Így robbant be a V-Tech
A színpadra lépve gyorsan oldódott a feszültség, a közönség reakciója minden várakozást felülmúlt. Szamóca elárulta, hogy a meghatottság miatt többször is elérzékenyült, ezért napszemüveg mögé rejtette a könnyeit, míg Kefir már a főpróbán is nehezen birkózott meg az érzelmekkel.
Az első szólólemezemen volt egy dal, ami arról szól, hogy én mindig a szívemre hallgatok, nem hallgatok senki másra csak a szívemre. Ezt tanácsolom nektek is, hogy mindig mindenkor hallgassatok a szívetekre. Én megyek a szívem után, menjetek ti is!
- fogalmazott Kefir.
A produkció látványvilágát profi csapat segítette, ami hozzájárult a nagyszabású show sikeréhez. A koncert végén a két zenész együtt köszönte meg a közönség támogatását, hangsúlyozva: ez az este számukra is felejthetetlen marad.