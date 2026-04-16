Oscar-díjas hollywoodi sztárt láttak Budapest belvárosában

Figyeljen, hová lép, mert bármelyik pillanatban összefuthat egy világsztárral Budapesten. Eddie Redmayne, az Oscar-díjas színész ugyanis továbbra is Magyarországon forgatja A sakál napja című SkyShowtime-sorozat második évadát.

Világsztárok Budapesten: Eddie Redmayne is feltűnt

Márciusban a belvárosban, a Rákóczi tér melletti Csiga Café környékén látták, amelyet a forgatás kedvéért moldovai Kisinyovvá alakítottak át. Most ismét feltűnt a fővárosban: a TikTokra felkerült videó alapján ezúttal a Bazilika közelében, a Király utca környékén forgatott. A rajongók azonnal izgalomba jöttek, többen már azt írták, rohannak is a helyszínre, hátha élőben is sikerül elcsípniük a világsztárt – írja a BORS.

Két ismert nemzetközi sztárt is kiszúrtak a fővárosban. A világsztárok Budapesten újra nagy feltűnést keltettek a járókelők között. Eddie Redmayne forgatáson bukkant fel, míg Hafthór Júlíus Björnsson egy étteremben jelent meg. Magyarország fővárosa ismét a figyelem és Hollywood középpontjába került.

Váratlan hollywoodi pillanatok borzolják mostanában a belvárosi sétákat, hiszen nem mindennapi vendégek tűnnek fel Budapest utcáin. Anne Hathaway napjai jelenleg Magyarországhoz kötődnek, és a közelben bárki belefuthat a világsztárba.