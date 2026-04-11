Heremutogatás a Hősök terén – Young G Béci nekiment a tiszás kampányeseménynek

A tegnapi nap folyamán a főváros egyik legismertebb helyszíne, a Hősök tere politikai feszültségek színterévé vált. A hivatalosan „Rendszerbontó Nagykoncert” néven meghirdetett esemény hamar túllépett a zenei kereteken, és egyre inkább indulatoktól fűtött demonstrációvá alakult – írja a Bors.

Young G Béci szerint a rendszerbontó koncert botrányos jelenetei messze túlmutattak egy zenei eseményen / Fotó: MW Bulvár

Young G Béci kiakadt – botrányba fulladt a rendszerbontó koncert

Young G Béci — polgári nevén Rácz Béla — nem hagyta szó nélkül a történteket. A közösségi médiában közzétett videójában élesen bírálta az esemény résztvevőit és a fellépő zenészeket is.

A rapper külön kitért Eckü viselkedésére is, aki szerinte méltatlan módon viselkedett egy történelmi helyszínen. A beszámolók szerint a koncert során több fellépő is durva hangnemet ütött meg, és nyíltan szidta Orbán Viktor személyét.

A feszültség nem maradt a színpadon: az utcákon plakátégetés és rongálás is történt, ami tovább fokozta a botrányt.

„Ez nem 40 millió volt” – súlyos vádak a költségekről

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó állítás az volt, amikor Young G Béci a koncert költségeit kérdőjelezte meg. Szerinte a hivatalosan kommunikált összeg messze nem tükrözi a valóságot.

A rapper úgy fogalmazott, hogy szakmabeliként pontosan látja az ilyen rendezvények hátterét, és állítása szerint a koncert költsége akár „több száz millió forint” is lehetett.

Ez a kijelentés újabb kérdéseket vet fel a rendezvény finanszírozásával kapcsolatban, különösen a „rendszerbontó koncert költségei” témában.

Rendszerbontó koncert botrány – hergelés vagy véleménynyilvánítás?

A történtek után egyre többen teszik fel a kérdést: hol húzódik a határ a véleménynyilvánítás és a tudatos hergelés között?

Young G Béci szerint a koncert már nem a zenéről szólt, hanem egy olyan irányba ment el, amely káros példát mutat a fiataloknak. A rapper külön kiemelte, hogy a rombolás és a gyűlöletkeltés nem lehet út a jövő felé.

A rapper üzenete: béke és egység

A videó végén a zenész egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: a megosztottság helyett a nemzeti egységet és a békét tartja követendő útnak.