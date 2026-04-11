Heremutogatás a Hősök terén – Young G Béci nekiment a tiszás kampányeseménynek

A tegnapi nap folyamán a főváros egyik legismertebb helyszíne, a Hősök tere politikai feszültségek színterévé vált. A hivatalosan „Rendszerbontó Nagykoncert” néven meghirdetett esemény hamar túllépett a zenei kereteken, és egyre inkább indulatoktól fűtött demonstrációvá alakult – írja a Bors.
Young G Béci — polgári nevén Rácz Béla — nem hagyta szó nélkül a történteket. A közösségi médiában közzétett videójában élesen bírálta az esemény résztvevőit és a fellépő zenészeket is.
A rapper külön kitért Eckü viselkedésére is, aki szerinte méltatlan módon viselkedett egy történelmi helyszínen. A beszámolók szerint a koncert során több fellépő is durva hangnemet ütött meg, és nyíltan szidta Orbán Viktor személyét.
A feszültség nem maradt a színpadon: az utcákon plakátégetés és rongálás is történt, ami tovább fokozta a botrányt.
„Ez nem 40 millió volt” – súlyos vádak a költségekről
Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó állítás az volt, amikor Young G Béci a koncert költségeit kérdőjelezte meg. Szerinte a hivatalosan kommunikált összeg messze nem tükrözi a valóságot.
A rapper úgy fogalmazott, hogy szakmabeliként pontosan látja az ilyen rendezvények hátterét, és állítása szerint a koncert költsége akár „több száz millió forint” is lehetett.
Ez a kijelentés újabb kérdéseket vet fel a rendezvény finanszírozásával kapcsolatban, különösen a „rendszerbontó koncert költségei” témában.
Rendszerbontó koncert botrány – hergelés vagy véleménynyilvánítás?
A történtek után egyre többen teszik fel a kérdést: hol húzódik a határ a véleménynyilvánítás és a tudatos hergelés között?
Young G Béci szerint a koncert már nem a zenéről szólt, hanem egy olyan irányba ment el, amely káros példát mutat a fiataloknak. A rapper külön kiemelte, hogy a rombolás és a gyűlöletkeltés nem lehet út a jövő felé.
A rapper üzenete: béke és egység
A videó végén a zenész egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: a megosztottság helyett a nemzeti egységet és a békét tartja követendő útnak.
Felhívásában arra kérte a fiatalokat és a résztvevőket, hogy a rombolás helyett inkább az értékek mentén gondolkodjanak, és felelősségteljesen álljanak a közéleti kérdésekhez.
Elszakadt a cérna Young G Bécinél: durván kiosztotta az edzőtermi tahókat
Egy mindennapos, mégis sokakat felháborító jelenség miatt robbant a bomba a közösségi médiában. Young G Béci az edzőtermek öltözőiben tapasztalt káosz miatt fakadt ki, és kemény szavakkal üzent azoknak, akik semmibe veszik a másikat.
Rosszul lett, mentőt kellett hívni Young G Béci feleségéhez
Young G feleségének olyan erős fájdalmai voltak, hogy órákon át mozdulni sem tudott. Férje a reptérről rohant haza, majd mentőt hívott hozzá.