Egy ikon távozott: meghalt a világhírű zenész

Tony Wilson a Hot Chocolate egyik alapítója volt, amely a 70-es években nemzetközi sikereket ért el. A zenész kulcsszerepet játszott abban, hogy a zenekar az első, többségében fekete tagokból álló brit formációként az amerikai piacot is meghódítsa – számolt be róla a Bors.
Az ikonikus zenész távozása
A bandát 1969-ben alapította Errol Brown-nal együtt Londonban.
Kezdetben Wilson volt a vezető énekes, később azonban Brown vette át ezt a szerepet.
Társszerzője volt a világhírű You Sexy Thing című slágernek. Ez a dal az amerikai listákon harmadik, a brit listákon második helyig jutott. Különlegessége, hogy három különböző évtizedben is bekerült a brit top 10-be. A siker után Wilson kilépett a zenekarból, hogy szólókarrierbe kezdjen. Bár két albumot is kiadott, ezek nem értek el jelentős kereskedelmi sikert.
A zenész 78 éves korában hunyt el.
Halála mélyen megrázta rajongóit, akik kivételes tehetségű előadóként emlékeznek rá.
