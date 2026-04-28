Egy ikon távozott: meghalt a világhírű zenész

Tony Wilson a Hot Chocolate egyik alapítója volt, amely a 70-es években nemzetközi sikereket ért el. A zenész kulcsszerepet játszott abban, hogy a zenekar az első, többségében fekete tagokból álló brit formációként az amerikai piacot is meghódítsa – számolt be róla a Bors.

Rajongók milliói gyászolják a zenészt

Az ikonikus zenész távozása

A bandát 1969-ben alapította Errol Brown-nal együtt Londonban.

Kezdetben Wilson volt a vezető énekes, később azonban Brown vette át ezt a szerepet.

Társszerzője volt a világhírű You Sexy Thing című slágernek. Ez a dal az amerikai listákon harmadik, a brit listákon második helyig jutott. Különlegessége, hogy három különböző évtizedben is bekerült a brit top 10-be. A siker után Wilson kilépett a zenekarból, hogy szólókarrierbe kezdjen. Bár két albumot is kiadott, ezek nem értek el jelentős kereskedelmi sikert.

A zenész 78 éves korában hunyt el.

Halála mélyen megrázta rajongóit, akik kivételes tehetségű előadóként emlékeznek rá.

RIP Tony Wilson, Trinidadian Musician & Songwriter

Hot Chocolate (1968–1975), Soul Brothers

Co-Wrote "Love Is Life", "Brother Louie", "Emma" "You Sexy Thing"--Featured in The Full Monty#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/6ExwKxzROJ — LegacyTributes (@InMemoriamX) April 27, 2026