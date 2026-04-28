Egy ikon távozott: meghalt a világhírű zenész

Olvasási idő: 4 perc
Elhunyt Tony Wilson, a brit zenei élet meghatározó alakja. A zenész halálhírét lánya jelentette be egy megható Facebook-bejegyzésben.
Tony Wilson a Hot Chocolate egyik alapítója volt, amely a 70-es években nemzetközi sikereket ért el. A zenész kulcsszerepet játszott abban, hogy a zenekar az első, többségében fekete tagokból álló brit formációként az amerikai piacot is meghódítsa számolt be róla a Bors.

zenész
Rajongók milliói gyászolják a zenészt
Az ikonikus zenész távozása

A bandát 1969-ben alapította Errol Brown-nal együtt Londonban. 

Kezdetben Wilson volt a vezető énekes, később azonban Brown vette át ezt a szerepet.

 Társszerzője volt a világhírű You Sexy Thing című slágernek. Ez a dal az amerikai listákon harmadik, a brit listákon második helyig jutott. Különlegessége, hogy három különböző évtizedben is bekerült a brit top 10-be. A siker után Wilson kilépett a zenekarból, hogy szólókarrierbe kezdjen. Bár két albumot is kiadott, ezek nem értek el jelentős kereskedelmi sikert. 

A zenész 78 éves korában hunyt el.

Halála mélyen megrázta rajongóit, akik kivételes tehetségű előadóként emlékeznek rá.

