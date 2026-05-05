Aurelio meglepő döntést hozott – csúszik a nagy nap

A valóságshow-sztár az év elején kérte meg párja kezét egy gondosan megszervezett lánykérés keretében, amely nagy meglepetést okozott a családnak is. Bár Aurelio esküvője sokáig napirenden volt, most kiderült: idén biztosan nem kerül sor a ceremóniára - tájékoztat a Bors.

Aurelio esküvője egyelőre várat magára - Fotó: Máté Krisztián / Bors

Miért halasztja el Aurelio az esküvőjét?

A válasz egyszerű: nem szeretnék elsietni. Aurelio szerint az esküvő komoly lépés, amelyet alaposan meg kell tervezni. A pár jelenleg jól érzi magát együtt, de úgy gondolják, jobb várni, mint kapkodva megszervezni a nagy napot. Emiatt nagy eséllyel csak jövőre kerül sor a ceremóniára.

Ki Aurelio menyasszonya és mit lehet tudni róla? Aurelio menyasszonya Niki, aki a közös gyermekük édesanyja is. A nyilvánosság előtt kevésbé szerepel, mint a párja, de a kapcsolatuk stabil és kiegyensúlyozott. A lánykérés is azt bizonyította, hogy komoly terveik vannak egymással.

Hogyan kérte meg Aurelio párja kezét?

A lánykérés egy televíziós műsor keretében történt, amely teljes meglepetés volt a menyasszony számára. Aurelio előre megszervezte az eseményt, és csak néhány beavatott tudott róla. A romantikus pillanat végül sikerrel zárult: Niki igent mondott.