Aurelio meglepő döntést hozott – csúszik a nagy nap

A valóságshow-sztár az év elején kérte meg párja kezét egy gondosan megszervezett lánykérés keretében, amely nagy meglepetést okozott a családnak is. Bár Aurelio esküvője sokáig napirenden volt, most kiderült: idén biztosan nem kerül sor a ceremóniára - tájékoztat a Bors.
Miért halasztja el Aurelio az esküvőjét?
A válasz egyszerű: nem szeretnék elsietni. Aurelio szerint az esküvő komoly lépés, amelyet alaposan meg kell tervezni. A pár jelenleg jól érzi magát együtt, de úgy gondolják, jobb várni, mint kapkodva megszervezni a nagy napot. Emiatt nagy eséllyel csak jövőre kerül sor a ceremóniára.
Ki Aurelio menyasszonya és mit lehet tudni róla?
Aurelio menyasszonya Niki, aki a közös gyermekük édesanyja is. A nyilvánosság előtt kevésbé szerepel, mint a párja, de a kapcsolatuk stabil és kiegyensúlyozott. A lánykérés is azt bizonyította, hogy komoly terveik vannak egymással.
Hogyan kérte meg Aurelio párja kezét?
A lánykérés egy televíziós műsor keretében történt, amely teljes meglepetés volt a menyasszony számára. Aurelio előre megszervezte az eseményt, és csak néhány beavatott tudott róla. A romantikus pillanat végül sikerrel zárult: Niki igent mondott.
Nem bírta tovább Aurelio, elszakadt a cérna – videón a kifakadás
A hirtelen jött figyelem sokszor nemcsak rajongókat, hanem kéretlen „barátokat” is hoz magával. Aurelio most nyíltan beszélt arról, hogyan tapasztalja meg újra és újra a hamis közeledést, miközben élete egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül.
Új élet, új szabályok: Aurelio döbbenetes bejelentést tett
A családi nyugalom új fejezetet nyitott a celeb életében. Aurelio úgy érzi, végre megtalálta azt a stabil és szeretettel teli közeget, amelyben valóban otthon érzi magát.