Kiszivároghatott Azahriah exe legnagyobb titka — beindult a találgatás

Felrobbant az internet az elmúlt órákban egy ártatlannak tűnő videó miatt. Azahriah exe körül azért indultak be a találgatások, mert a rajongók szerint Luna Joanna Michelle már nem tudta teljesen elrejteni a kerekedő pocakját – írja a Bors.

Azahriah exe első gyermekét várhatja?

A Farm VIP egykori szereplője az utóbbi napokban egy hétköznapi Instagram-videóval jelentkezett be, amelyben új szobanövényeit és lakásdekorációit mutatta meg követőinek. A kommentelők figyelmét azonban nem a növények kötötték le, hanem az, hogy az influenszer láthatóan bő ruhákban szerepel, miközben többen is pocakot véltek felfedezni rajta.

A közösségi oldalakon pillanatok alatt elindultak a találgatások, és egyre többen állítják azt, hogy Luna valóban várandós lehet. Több hozzászóló szerint élőben is látták az influenszert, és biztosak benne, hogy nem egyszerű súlygyarapodásról van szó.

Az egyik kommentelő egészen konkrétan úgy fogalmazott:

„Egészen biztosan terhes. Minap találkoztam vele, nagyon nagy már a pocakja, az biztosan nem hízás volt.”

A rajongók szerint az sem véletlen, hogy Luna az utóbbi időben szinte kizárólag mellmagasságig mutatja magát a közösségi oldalain, és egyre több bő szabású ruhát visel a felvételein.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Luna Joanna Michelle (@lunajoanna.m) által megosztott bejegyzés

Szlovicsák Tibor lehet a gyermek apja

Luna szerelmi élete hónapokkal ezelőtt vett komoly fordulatot, amikor a vlogmas videóiban feltűnt mellette egy titokzatos férfi. A Reddit felhasználói gyorsan nyomozásba kezdtek, és hamar kiderült, hogy a férfi állítólag Szlovicsák Tibor labdarúgó lehet.

A párost később budapesti bevásárlóközpontokban és több nyilvános helyen is együtt látták, így a rajongók szerint kapcsolatuk gyorsan nagyon komolyra fordulhatott. Bár Luna korábban még Azahriah koncertjéről is posztolt, a nyári szakítás után mostanra végleg lezárhatta a múltat.

Egyelőre nem erősítették meg a hírt

Sem Luna, sem Szlovicsák Tibor nem reagált hivatalosan a terhességről szóló pletykákra, így egyelőre továbbra is csak rajongói találgatásokról van szó. Az azonban biztos, hogy az internetet teljesen felrobbantotta a téma, és sokan már biztosra veszik, hogy hamarosan nagy bejelentés érkezhet.