Kabai András és Deák Rebeka az Ázsia Expresszben – súlyos félelméről vallott egyikük

Az Ázsia Expressz újabb ismert párost állít komoly próbatétel elé Deák Rebeka és Kabai Andris személyében. A TV2 műsora nemcsak kalandot, hanem kapcsolatuk számára is fontos kihívást jelenthet.
Súlyos félelméről vallott az Ázsia Expressz sztárja
Deák Rebeka és Kabai Andris fél éve alkotnak egy párt, most pedig az Ázsia Expresszben kerülhetnek igazán kemény helyzetbe. Mindketten a TV2 párkereső műsoraiból lehetnek ismerősek, de külön évadokban szerepeltek. Kapcsolatuk most először kap ilyen hosszú, közös terhelést, hiszen a műsor számukra egyszerre lesz kaland, önismereti út és párkapcsolati próbatétel.
Rebeka szerint jól kiegészítik egymást: Andrist megfontoltnak, okosnak és észszerűnek tartja, míg ő inkább gyorsan cselekszik. Azt mondta, konfliktus esetén hamar vissza tudnak kapcsolódni egymáshoz, és semmit nem söpörnek a szőnyeg alá. Rebeka nem fél a nomádabb körülményektől: aludt már sátorban, szereti a magasságot, a szűk helyek sem zavarják, egyedül a tűtől tartott igazán, ezért a felkészülés alatt kapott oltások jelentették számára a legnagyobb kihívást.
Madárfóbiája is nehezítheti a versenyt
Kabai Andris világutazónak tartja magát, de számára is lesznek nehézségek. Nagyon igényes a környezetére és a higiéniára, ezért úgy érzi, ebből engednie kell, különben hátrányba kerülhetnek. Azt is elismerte, hogy kialvatlanul nyűgösebb tud lenni.
Andris súlyos félelméről is vallott: madárfóbiája van, és akár egy tyúktól is képes megijedni vagy leblokkolni. A nagyon kicsi, zárt terektől szintén tart, a magasságtól való félelmét viszont már legyőzte. Szerinte a verseny fejben dőlhet el, ezért Rebekával a kommunikációjukra építenek, és végig játékban akarnak maradni – olvasható a Bors oldalán.
Egyetlen pillanat alatt eltűnt Deák Rebeka teljes online jelenléte, ami nemcsak személyes emlékeket, hanem jelentős bevételi forrást is elvett tőle. A Házasság első látásra sztárja nem érti, miért törölték az oldalát, de mindent elkövet, hogy visszaszerezze a fiókját.