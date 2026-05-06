Nemet mondott George Clooney-nak a magyar színésznő

Balázs Andrea május 6-án, Clooney születésnapján tette közzé posztját, amelyben sajátos stílusában mesélte el, miért nem lett közös jövőjük. A történet szerint a hollywoodi sztár egykor megkérte a kezét, ő azonban visszautasította – írja a Bors.

Fotó: Ladóczki Balázs

Balázs Andrea vicces részleteket is megosztott

„Akkor hibáztam, hogy nem mondtam neked igent” – írta tréfásan, majd azt is hozzátette, hogy akkoriban azt hitte, a színész csak a pénzére hajt.

A bejegyzés tele volt túlzó, vicces részletekkel: Balázs Andrea például arról is írt, hogy Clooney mindenhol letiltotta, sőt még távoltartási végzést is szerzett ellene, így kénytelen volt így, a közösségi médián keresztül felköszönteni.

A rajongók imádták a humoros történetet, nem véletlenül: a színésznő évek óta hagyományt csinál abból, hogy minden évben hasonló stílusban köszönti fel a világsztárt.

Bár George Clooney ma már más nő férje, Balázs Andrea bejegyzése alapján úgy tűnik, a „régi láng” – legalábbis vicc szintjén – még mindig él.

