Meglepő bejelentés: váratlan helyen tér vissza Bálint Antónia

Nagy fordulatot vett az utóbbi időszakban Bálint Antónia élete. Az egykori műsorvezető és szépségkirálynő egy érzelmes dalfeldolgozással hívta fel magára a figyelmet, amely rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert az interneten. A Balázs Fecó slágeréből készült videó rengeteg pozitív visszajelzést kapott, ami arra ösztönözte, hogy komolyabban is foglalkozni kezdjen az énekléssel. Antónia azóta énektanárhoz jár, új dalokat tanul, és folyamatosan fejleszti magát - írja a Bors.

Bálint Antónia már a nyári fellépéseire készül - Fotó: Ladóczki Balázs

Az egykori Farm VIP-szereplő arról is őszintén beszélt, hogy a lelki egyensúly megtalálása legalább olyan fontos számára, mint a szakmai fejlődés.

Sokat dolgozom magamon, hogy a lelkem is teljesen a helyére kerüljön a színpadon

– fogalmazott.

A Múzeumok Éjszakáján jön Bálint Antónia első nagy fellépése

Az első igazán nagy, nyilvános koncertje a közelgő Múzeumok Éjszakája programsorozathoz kapcsolódik majd. Antónia arról is beszélt, hogy korábban erős lámpalázzal küzdött, most azonban már sokkal magabiztosabban áll színpadra.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az éneklés egyelőre még nem főállás számára, hiszen jelenleg két munka mellett építi zenei karrierjét. A jövőben szeretne minél több helyre eljutni, és egy saját lemez elkészítését is tervezi.