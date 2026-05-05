30 kiló mínusz: senki nem ismer rá Balogh Tamásné Eszterre

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Hatalmas fordulatot vett az élete a Séfek Séfe egykori versenyzőjének. Balogh Tamásné Eszter története sokak számára inspiráló lehet, hiszen elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt egy évben.
Balogh Tamásné Eszter neve sokaknak ismerős lehet a Séfek Séfe műsorából, ahol közvetlen stílusával és főzőtudásával gyorsan belopta magát a nézők szívébe. Az elmúlt időszakban azonban nemcsak a konyhában ért el sikereket, hanem saját testével és egészségével vívott harcban is hatalmas eredményt könyvelhet el: közel 30 kilót fogyott – írja a Bors.

Balogh Tamásné Eszter 30 kilós fogyása után teljesen új formában ragyog Fotó: Instagram/b.t.eszter

Balogh Tamásné Eszter fogyása – drasztikus lépés a sikerért

Az életmódváltás mögött komoly döntés állt: a gyomorszűkítő műtét. Eszter korábban többször próbált fogyni kalóriadeficittel és különböző diétákkal, ám a tartós eredmény mindig elmaradt. Végül úgy érezte, hogy nincs más út, és a műtét mellett döntött.

A beavatkozás során gyomrának mintegy 90 százalékát eltávolították — ez elsőre ijesztően hangzik, de ő humorral kezelte a helyzetet: „Csipegető madárka leszek.”

Kemény szabályok és új életmód

A műtét utáni időszak korántsem volt könnyű. Az első hetekben kizárólag folyadékot, majd pépes ételeket fogyaszthatott, szigorú étrend mellett. Később fokozatosan térhetett vissza a szilárd ételekhez, de még akkor is minimális mennyiségben.

Ma már napi körülbelül 800 kalóriát visz be, ami garantálja a fogyást — ugyanakkor fegyelmet is követel. Ha túl sokat eszik, azonnal rosszul lesz, így megtanulta felismerni a határait.

Teljes átalakulás kívül-belül

Az eredmény önmagáért beszél: Eszter ruhamérete 2XL-ről S–M-re csökkent, energikusabb lett, és sokkal könnyebben mozog a mindennapokban. Bár a sport még nem része a rutinjának, már egy egyszerű séta is teljesen más élményt jelent számára.

Érdekes módon az ízlése is megváltozott: míg korábban a pizza és a tészta volt a kedvence, ma inkább édességeket kíván.

Babaprojekt és új lehetőségek

A fogyás mögött eredetileg a családalapítás vágya állt, ám azóta Eszter szemlélete is átalakult. Bár a baba még nem érkezett meg, már nem görcsöl rá a témára, és próbálja élvezni az életet.

Közben a karrierje is új irányt vett: ingatlaneladás előtt áll, és egy biztosítási vezetői pozíció lehetőségét is mérlegeli. Az új külseje ebben is önbizalmat ad neki.

 

