30 kiló mínusz: senki nem ismer rá Balogh Tamásné Eszterre

Balogh Tamásné Eszter neve sokaknak ismerős lehet a Séfek Séfe műsorából, ahol közvetlen stílusával és főzőtudásával gyorsan belopta magát a nézők szívébe. Az elmúlt időszakban azonban nemcsak a konyhában ért el sikereket, hanem saját testével és egészségével vívott harcban is hatalmas eredményt könyvelhet el: közel 30 kilót fogyott – írja a Bors.
Balogh Tamásné Eszter fogyása – drasztikus lépés a sikerért
Az életmódváltás mögött komoly döntés állt: a gyomorszűkítő műtét. Eszter korábban többször próbált fogyni kalóriadeficittel és különböző diétákkal, ám a tartós eredmény mindig elmaradt. Végül úgy érezte, hogy nincs más út, és a műtét mellett döntött.
A beavatkozás során gyomrának mintegy 90 százalékát eltávolították — ez elsőre ijesztően hangzik, de ő humorral kezelte a helyzetet: „Csipegető madárka leszek.”
Kemény szabályok és új életmód
A műtét utáni időszak korántsem volt könnyű. Az első hetekben kizárólag folyadékot, majd pépes ételeket fogyaszthatott, szigorú étrend mellett. Később fokozatosan térhetett vissza a szilárd ételekhez, de még akkor is minimális mennyiségben.
Ma már napi körülbelül 800 kalóriát visz be, ami garantálja a fogyást — ugyanakkor fegyelmet is követel. Ha túl sokat eszik, azonnal rosszul lesz, így megtanulta felismerni a határait.
Teljes átalakulás kívül-belül
Az eredmény önmagáért beszél: Eszter ruhamérete 2XL-ről S–M-re csökkent, energikusabb lett, és sokkal könnyebben mozog a mindennapokban. Bár a sport még nem része a rutinjának, már egy egyszerű séta is teljesen más élményt jelent számára.
Érdekes módon az ízlése is megváltozott: míg korábban a pizza és a tészta volt a kedvence, ma inkább édességeket kíván.
Babaprojekt és új lehetőségek
A fogyás mögött eredetileg a családalapítás vágya állt, ám azóta Eszter szemlélete is átalakult. Bár a baba még nem érkezett meg, már nem görcsöl rá a témára, és próbálja élvezni az életet.
Közben a karrierje is új irányt vett: ingatlaneladás előtt áll, és egy biztosítási vezetői pozíció lehetőségét is mérlegeli. Az új külseje ebben is önbizalmat ad neki.
