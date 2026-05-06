Bangó Margit családja boldogabb nem is lehetne – mégis mindenki ugyanattól fél

Bangó Margit családja számára különleges időszak ez, hiszen megszületett az ükunoka, Norbika. A kisfiú Emilio és Tina unokája, és már most a család kedvence lett. A beszámolók szerint a rokonok szó szerint kézről kézre adják a picit, amikor meglátogatják – írja a Bors.

Bangó Marika elmondta, hogy a baba rendkívül nyugodt természetű — eszik, alszik, és szépen fejlődik. A „nyugodt baba születése” és a „családi összetartás öröme” most egyszerre jellemzi a mindennapokat.

A család már előre felkészült Norbika érkezésére, a szülés is tervezetten, császármetszéssel történt. Szerencsére minden komplikáció nélkül zajlott le, az édesanya pedig jól van.

Bangó Marika külön kiemelte, hogy az anyaság természetesen érkezik:

— A gyerek születésével születik az anyaság is — fogalmazott.

A frissen született kisbaba családban helyzet gyorsan megszokottá vált, és úgy tűnik, Norbika könnyen beilleszkedik a nagy családba.

Aggodalom is árnyékolja az örömöt

Bár az újszülött érkezése hatalmas boldogságot hozott, a Bangó Margit családja számára nem teljes a felhőtlen öröm. A legendás énekesnő jelenleg kórházi kezelésekre jár, ami sokakat aggodalommal tölt el.

A család szerint azonban van ok a bizakodásra — Bangó Margit állapota javul, és hamarosan hazatérhet. A „Bangó Margit egészségi állapota” ugyan továbbra is kérdéseket vet fel, de a hozzátartozók pozitívan tekintenek a jövőbe.

Megszólalt a család Bangó Margit állapotáról

Hónapok óta nehéz időszakon megy keresztül a család. Bangó Margit egy hosszabb kórházi kezelés után jelenleg otthonában lábadozik, de még mindig folyamatos odafigyelést igényel.

Bangó Margit dühöng: csúnyán visszaéltek a nevével

Az énekesnő nem először esik csalás áldozatául, a mostani eset azonban különösen felháborította. Egy fiatal előadó a nevével visszaélve próbált pénzhez jutni, Bangó Margit Facebook-oldalán közzétett posztban reagált.