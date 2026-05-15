Bántalmazó házasság után boldog befejezés? – Újra szerelmes a Séfek Séfe sztárja

2026 májusában derült ki, hogy Oláh János Gellértné Piró, vagyis a Séfek Séfe 2026-os évadának megosztó, mégis sokak által szeretett szereplője új fejezetet nyithatott az életében. A versenyző korábban őszintén beszélt arról, hogy bántalmazó házasságból kellett elmenekülnie, és élete egyik legnehezebb időszakát élte át, mire talpra tudott állni.

Séfek Séfe egykori versenyzője, Piró nehéz múlt után újra boldog lehet

Szerelmes fotóval üzent Séfek Séfe Piró

Úgy tűnik, Piró életében most végre ismét a boldogságé a főszerep. Facebook-oldalán egy titokzatos férfival közös romantikus fotót osztott meg, amelyhez csak ennyit írt:

Párkapcsolatban.

A bejegyzést pedig piros szívekkel díszítette. A rajongók azonnal gratulálni kezdtek neki, és sokaknak az is feltűnt, hogy a műsorban használt férjezett nevét már elhagyta, és Vass Piroska Zsuzsanna néven posztol.

Piró életének szívszorító beszámolóját