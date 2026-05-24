Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Bereczki Zoltán

Lehetsz király 50 évesen is: Bereczki Zoltán hatalmas meglepetéssel készült ünnepi koncertjére

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felejthetetlen koncerttel ünnepelte 50. születésnapját Bereczki Zoltán a Papp László Budapest Sportarénában. Bereczki Zoltán több mint három évtizedes pályafutásának legnépszerűbb dalait hozta el a közönségnek, a látványos show és a sztárvendégek pedig igazi ünneppé tették az estét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bereczki Zoltánjubileumi előadásSzinetár Dóra

A jubileumi koncertre közel 12 ezer néző váltott jegyet. A rajongók már jóval a kezdés előtt megtöltötték az Arénát, ahol Bereczki Zoltán régi slágerei mellett új dalok és különleges együttműködések is helyet kaptak a műsorban – írja a Bors.

Bereczki Zoltán – Fotó: MW Bulvár
Bereczki Zoltán
Fotó: MW Bulvár

Bereczki Zoltán nem akárkikkel osztotta meg a színpadot

Az est egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor színpadra lépett Szinetár Dóra. Az egykori házaspár közös produkcióját hatalmas tapssal fogadta a közönség, sokak szerint a köztük lévő összhang és színpadi kémia mit sem változott az évek során.

A koncerten számos ismert előadó csatlakozott Bereczkihez. A fellépők között volt Janza Kata, Veres Mónika Nika, Szőke Niki, Vitáris Iván, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt és Pető Brúnó is. A duettek és közös produkciók még változatosabbá tették az estét.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Baleset érte, megsérült Bereczki Zoltán

A 2004-es Rómeó és Júlia hozta meg a nagy áttörést két fiatal színésznek, akik Mercutióként és Benvolióként robbantak be a közönség elé. Bereczki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt a próbák alatt szinte versenyt űzött abból, ki bírja jobban a komoly fizikai terhelést, és a látványos, többméteres ugrásokat is egyre merészebben próbálták végrehajtani – egészen addig, amíg meg nem történt a baj.

Mi történhetett? Válik Bereczki Zoltán

Úgy tűnik, véget ért egy újabb sztárházasság a hazai művészvilágban. A hírek szerint Bereczki Zoltán és Bata Éva hét év után a különválás mellett döntöttek, és már jó ideje nem élnek egy fedél alatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!